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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المركزي الروسي يخفف القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج

روسيا
روسيا

أعلن البنك المركزي الروسي تخفيف القيود المفروضة على تحويل الأموال من العملات الأجنبية إلى الخارج للأفراد، وذلك بعد أن كان قد شدد القيود في نهاية فبراير الماضي لتحقيق الاستقرار المالي. 
 

وقال بيان للمركزي الروسي اليوم الجمعة: "لقد جرى تخفيف القيود المفروضة على تحويلات الأفراد للخارج، إذ سيسمح الآن للأفراد بتحويل أموال إلى الخارج بما يصل إلى 10 آلاف دولار شهريا". 
وأوضح البيان أنه سيُسمح للأفراد الآن في الشهر الواحد بتحويل ما يصل إلى عشرة آلاف دولار، أو ما يعادل هذا المبلغ من عملات أخرى من حساباتهم البنكية. 
 

وأضاف: "في حال تنفيذ الحوالة بواسطة خدمات شركات صرافة دون فتح حساب، يسمح بتحويل ما يصل إلى 5 آلاف دولار شهريا"، مشددا على أن القواعد الجديدة تنطبق على المقيمين من البلدان التي لا تدعم العقوبات، وكذلك على غير المقيمين من جميع الدول الأخرى العاملين في روسيا بموجب عقود العمل. 
 

وتابع المركزي الروسي في بيانه: "القواعد الجديدة ستكون سارية لمدة ستة أشهر فقط، وسيتم احتساب المبلغ بناء على سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في تاريخ التحويل". 
 

وأشار البيان إلى أن البنك المركزي الروسي يُعلق لمدة ستة أشهر الحوالات الخارجية للأفراد غير المقيمين من البلدان، التي تدعم العقوبات ضد روسيا، والذين لا يعملون فيها بعقود عمل، وكذلك الكيانات القانونية من هذه الدول.

المركزي الروسي تحويل الأموال العملات الاجنبية

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