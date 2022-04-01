تموين المنيا: ضبط 70 مخالفة متنوعة خلال حملات مكثفة على الأسواق

تواصل مديرية التموين بالمنيا تنظيم حملاتها التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، والجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، ولاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية ولمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، وإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 70 مخالفة تموينية متنوعة، منها 62 مخالفة من خلال المرور على المخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – سجلات – عدم وجود ميزان - قضايا اخري متنوعة).

وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 8 مخالفات، تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار، ومنتجات مجهولة المصدر، منتجات منتهية الصلاحية، وإدارة منشأة بدون ترخيص)، وتم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

