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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مغامرات يحيى وكنوز.. مسلسل أنيميشن للأطفال يحكي عن حضارة مصر الفرعونية

صدى البلد

كشفت قناة "دى إم سي" عن عرض مفاجأة للأطفال خلال الموسم الرمضاني حيث يعرض مسلسل  مغامرات يحيى وكنوز.

تفاصيل مسلسل يحيي وكنوز :

مسلسل يحيى وكنوز” أول مسلسل "انيميشن" فى مصر والعالم العربي يحكى عن الحضارة المصرية القديمة، ويشارك فيه العديد من نجوم الفن بالأداء الصوتى، أبرزهم: أحمد السقا وإسعاد يونس وأحمد العوضى.

والمسلسل سيكون خطوة مهمة توّثق حدث حضارى عظيم وقع على أرض مصر، والهدف منه ليس أن يشاهده الصغار فقط بل ربط ما حدث بالخيال في عقول المشاهدين جميعًا من مختلف الأعمار.

كما يهدف المسلسل إلى ربط ما حدث فى التاريخ بعقول المشاهدين جميعًا سواء الكِبار أو الصغار، من خلال دراما مهمة وقوية وممتعة عبر الرسوم المتحركة والجرافيك من أفضل التصميمات في العالم.

مسلسل يحيي وكنوز ..وقنوات عرضه :

 

مسلسل «يحيى وكنوز».. هو مسلسل رسوم متحركة جديد تعرضه قناة DMC ومنصة WATCH IT خلال شهر رمضان، ويمثل نقلة كبيرة فى عروض «الأنيميشن» من ناحية الفكرة والمضمون، إذ يستلهم تاريخ الحضارة المصرية القديمة، متكئًا على الحدث التاريخى الذى نظمته الدولة قبل فترة وهو موكب المومياوات الملكية.

يحيي وكنوز.. وبرومو المسلسل

وطرحت القناة والمنصة قبل أيام «التريلر» الرسمى للمسلسل، ما أحدث حالة زخم وشغف كبيرة لدى المتابعين لمشاهدته بالنظر إلى أهمية الموضوع الذى يتناوله.

وتستند فكرة المسلسل على مجموعة من الأبطال الذين يسافرون عبر الزمن إلى حقبات تاريخية فى مصر الفرعونية، فى مغامرات تُظهر عظمة تلك الحضارة وأهميتها.

مسلسل يحيي وكنوز قناة DMC أول مسلسل انيميشن

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