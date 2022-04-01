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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يوم اليتيم 2022 .. علي جمعة يحذر من فعل يقع فيه الكثيرون

يوم اليتيم 2022
يوم اليتيم 2022

يوم اليتيم 2022 يوافق اليوم الجمعة الأولى من شهر إبريل الميلادي من كل عام، وبما أن المؤسسات الدينية قد اجتمعت على قولًا واحدًا وهو أن يوم اليتيم 2022 هو فرصة كبيرة للامتثال إلى أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- بالإحسان إلى اليتامى والعطف عليهم ، لذا فحتى نفوز بغنائم يوم اليتيم 2022 م، الذي أولاه الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- اهتمامًا خاصًا، وأمر بالإحسان إليه في نصوص كثيرة، واتبعهم في ذلك المسلمون، طمعًا في الثواب وسعيًا للجنة، فإنه ينبغي الحذر من هذا الفعل في يوم اليتيم .

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يوم اليتيم 2022

يوم اليتيم 2022 م، عنه قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله -سبحانه وتعالى - لم يستثنِ اليتيم الغني من حق الشفقة والرحمة والكفالة، ووصى به بل أضاف إلى كفالته المحافظة على ماله حتى يرشد، فالله -سبحانه وتعالى - أمرنا بتعويض اليتيم عما ابتلاه من يُتم، مشيرًا إلى أنه اختبار لنا؛ حيث إن المُختبَر هو ذلك الحي الذي يرى اليتيم أمامه ويتوجب عليه بره والانفاق عليه وتربيته على الصلاح، كما جاء في قوله تعالى: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ».

يوم اليتيم 2022 وفيه حذر «مفتي الجمهورية السابق» من المَن؛ مؤكدًا أنه يجب أن يكون الإنفاق في سبيل الله لا يتبعه منًّ ولا أذى، فالله وحده صاحب المنة على الخلق أجمعين، منوهًا بأن تخصيص يوم لليتيم يعد من العمل الصالح، ليس من قِبل المادة والنفقة بل من قِبل إدخال السرور على اليتيم، الذي يستتبعه دعوة صالحة يستجيب الله - سبحانه وتعالى - لها منه؛ فمن أراد أن يستجيب الله له دعاءه فليكرم اليتيم، ولينفق عليه وليدخل عليه السرور كله.

حكم الاحتفال بيوم اليتيم

حكم الاحتفال بيوم اليتيم

حكم الاحتفال بيوم اليتيم  ففيه نبه مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، على أننا بالاحتفال اليوم باليتيم، إنما نُطلق دعوةً في الناس في يوم اليتيم ، تحت عموم قوله - سبحانه وتعالى - « وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ »، فعن حكم الاحتفال بيوم اليتيم ، بين أننا نحتفل بيومٍ نحيي في الناس ما أمرهم به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة» وأشار إلى السبابة والوسطى من يده الشريفة ، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «من وضع يده على رأس يتيمٍ كان له بكل شعرةٍ من رأسه حسنات».

حكم الاحتفال بيوم اليتيم واستشهد بما ورد بقوله تعالى: «فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ » ، «أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآَوَى» من سورة الضحى، وقوله تعالى: « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ »، منبهًا إلى أن الله تكلم عن اليتيم وعن اليتامى -أغنياء أو فقراء- أكثر من عشرين موضعًا في القرآن الكريم ثم بعد ذلك أمرنا أن نجعلها قمة الإنسانية.

حكم الاحتفال بيوم اليتيم وتابع: فإذا أصلح الإنسان بينه وما بين اليتيم استطاع أن يُصلح فيما بينه وبين نفسه، وبينه وبين أهله وجيرانه، وجماعة العمل والمسجد ومن حوله من الناس، ليست المسألة مسألة مال ومادة، إنما أصلها هو الحنان والرحمة بكل أشكالها، و(الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) .

هل يجوز الاحتفال بيوم اليتيم

هل يجوز الاحتفال بيوم اليتيم

هل يجوز الاحتفال بيوم اليتيم ، فقد أكد مجمع البحوث الإسلامية، أن الإحسان إلى اليتامى والعطف عليهم واجب ديني دعت إليه الشريعة الإسلامية بل وكل الشرائع السماوية، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم أهمية رعاية اليتيم وكفالته فقال: "أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.."، وحث على رعاية الفئات التي تستحق العناية وضرورة التذكير بهذه المعاني واستحضارها والتواصي بها؛ مما يبرز عظمة جوانب الرحمة والتكافل الاجتماعي.

هل يجوز الاحتفال بيوم اليتيم وأفاد الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يوجد مانع شرعي من الاحتفال بهذه المناسبة وإدخال السرور على الأيتام، مشيرًا إلى أن من يُحرّمون الاحتفال بهذا اليوم لليتيم لا يدركون أهمية بيان الجوانب الإنسانية للإسلام.

هل يجوز الاحتفال بيوم اليتيم وأكمل: وفي هذا الإطار فإن المجمع وجه وعاظ الأزهر في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية لزيارة دور اليتامى لإدخال السرور عليهم في هذه المناسبة وإشعارهم بأنهم إذا كانوا قد فقدوا آباءهم فإن المصريين جميعًا يمثلون آبائهم، حيث تم توجيه مناطق الوعظ إلى أهمية بيان المعاني الإنسانية للإسلام في رعاية الفقراء والمحتاجين واليتامى.

هل يجوز الاحتفال بيوم اليتيم وأوضح مجمع البحوث، أن الاحتفال باليتيم يكون بتوفير سبل الرعاية اللازمة والاهتمام به طوال العام، مشيرًا إلى أن كفالة اليتيم ورعايته تحتاج إلى تنمية الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئات؛ لتخريج أجيال لديها انتماء وطني واستعداد لخدمة المجتمع وأهله.

هل الاحتفال بيوم اليتيم بدعة

هل الاحتفال بيوم اليتيم في أول جمعة من شهر إبريل بدعة ؟ نبهت دار الإفتاء المصرية، إلى أن الاحتفال بيوم اليتيم ليس بدعة؛ لأن الشريعة الإسلامية أمرت بالاهتمام باليتيم، مشيرة إلى أن تخصيص يوم للاحتفال باليتيم له دور مهم في تحفيز الغافلين من الناس للاهتمام باليتيم.

هل الاحتفال بيوم اليتيم في أول جمعة من شهر إبريل بدعة ؟ ولفتت «الإفتاء» إلى أن يوم اليتيم فرصة عظيمة لمن لم يستطع أن يكفل يتيمًا، وكما قال العلماء: "ما لا يدرك كله لا يترك بعضه"، قائلة: علينا أن نُشعر اليتيم بوجودنا ليس في إبريل فقط بل في كل أيام العام.

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