سكرتير منظمة شنجهاي: مصر حريصة على الانخراط في القضايا الدولية

التقى السفير د. محمد البدري سفير مصر في الصين، "جيانج مينج" السكرتير العام الجديد لمنظمة شنجهاي للتعاون، حيث نقل د. البدري تهنئة وزير الخارجية سامح شكري على تولي سكرتير عام المنظمة منصبه الجديد، متمنياً له النجاح في مهمته الحالية، ومعرباً عن تطلع الجانب المصري لتعزيز أوجه التعاون مع المنظمة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف د. البدري، أن انضمام مصر إلى المنظمة بصفة شريك حوار سيمثل قيمة مُضافة بما يحقق المنفعة للجانبين، وأن مصر تتمتع بأطر تعاون تاريخية ومختلفة مع الدول الأعضاء سواء على المستوى الثنائي أو المستوى متعدد الأطراف.

ورحب "جيانج" بانضمام مصر للمنظمة والذى يُعد حدثاً هاماً خلال العام الماضي، مثنياً على ما حققته مصر من إنجازات علي كافة المستويات خلال السنوات الأخيرة، وأشاد بحرص مصر على تحقيق توازن في سياستها الخارجية وانخراطها في القضايا الدولية، منوهاً بدورها القيادي ليس فقط على المستوى الإقليمي بل أيضاً على المستوى الدولي والمتعدد الأطراف، واهتمامها بالتعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معرباً عن تطلع المنظمة لتعزيز التعاون مع الجانب المصري في مختلف المجالات خلال الفترة القادمة، وكذلك المشاركة في مختلف الفعاليات التي تنظمها المنظمة بمختلف أنواعها.