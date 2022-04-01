قرعة كأس العالم قطر 2022.. إيران وأمريكا فرقتهما السياسة وجمعتهما الرياضة

أقيم مساء اليوم الجمعة، حفل سحب قرعة كأس العالم قطر 2022، الذي يقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، في أول نسخة تقام بالشرق الأوسط عبر تاريخ البطولة الممتد لنحو 92 عاما "13 يوليو 1930".

وظهر في حفل سحب قرعة كأس العالم قطر 2022، إضافة إلى 2000 من ممثلي المنتخبات الـ29 التي حجزت مقاعدها وممثلي وسائل الإعلام، والشخصيات السياسية ومسؤولي الفيفا، النجمة المصرية والفنانة الاستعراضية شريهان التي غابت عن الشاشة لمدة عشرين عاما تخللها ظهورا إعلانيا.

قرعة كأس العالم قطر 2022

وقدم حفل سحب قرعة بطولة كأس العالم قطر 2022، كل من كارلي لويد، وجيرمين جيناس، وسامانثا جونسون، إضافة لكل من البرازيلي كافو ونجم الكرة الألمانية الشهير لوثار ماتيوس والقطري عادل أحمد مال الله والإيراني علي دائي وبورا ميلوتينوفيتش (صربيا/المكسيك)، والنيجيري جاي جاي أوكوشا، والجزائري رابح ماجر والأسترالي تيم كاهيل.

وأسفرت قرعة كأس العالم قطر 2022 عن مجموعات متوازنة لمختلف المنتخبات، وصعبة نسبيًا للعرب.

وجاءت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022 كالآتي:

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - الفائز من الملحق الأوروبي بين ويلز والفائز من مباراة أوكرانيا واسكتلندا.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا - الفائز من ملحق مباراة الإمارات وأستراليا ضد بيرو - الدنمارك - تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - الفائز من ملحق مباراة نيوزيلندا ضد كوستاريكا - ألمانيا - اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.

منافسة خاصة بين إيران وأمريكا

وبدأ الحفل بكشف اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم قطر 2022 عن التعويذة الرسمية الخاصة بالمونديال.

وستحمل التعويذة الرسمية الخاصة بالمونديال اسم "لعيب" وهي على شكل عُقال خليجي أبيض، حيث قام بتقديمه المنتج الغنائي العالمي ريد وان.

وتم الكشف عن الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم قطر 2022، التي تحمل عنوان "هيا هيا .. معًا أفضل".

وتُقام بطولة كأس العالم قطر 2022، خلال الفترة من 21 نوفمبر لـ 18 ديسمبر المقبلين.

وتُقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور يوم 21 نوفمبر في تمام الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة على ستاد البيت.

وضمن 29 منتخبًا حتى الآن تواجدهم في بطولة كأس العالم، فيما تتبقى 3 مقاعد سيتم الكشف عن هوية الفائزين بها في شهر يونيو المقبل من خلال الملحقين الأوروبي والعالمي.

ومن المنافسة السياسية إلى المنافسة الرياضة، حيث أسفرت قرعة كأس العالم قطر 2022، عن وقوع كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية معا في المجموعة الثانية.

وستواجه إيران الولايات المتحدة، للمرة الثانية، بعد أن التقى الغريمان التقليديان في مونديال 1998 في فرنسا، وانتصر وقتها المنتخب الإيراني بنتيجة 2-1.

وستتوجه أنظار العالم إلى الدوحة يوم 29 نوفمبر المقبل، عندما تواجه إيران الولايات المتحدة في ختام مباريات المجموعة الثانية.

وعلى مدار سنوات طوال توجد حالة من الشد والجذب السياسي بين البلدين نتج عنها فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران بسبب برنامجها النووي، غير أن الفترة الحالية وتحديدا عقب الأزمة الروسية الأوكرانية بدأت تلوح في الأفق انفراجة لتوقيع اتفاق نووي بين البلدين.