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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا الشربيني عن تجربتها في نجوم السما: عندي خوف من الأماكن المرتفعة.. فيديو

الفنانة دينا الشربيني
الفنانة دينا الشربيني

روت الفنانة دينا الشربيني  تجربتها في برنامج  " نجوم السما "  الذي يعرض في سباق الدراما رمضان الجاري قائلة: "كنت بدعي ربنا يكرمني والسنة دي تعدي على خير ولما عملت "سكاي دايفينج " شوفت مصر بشكل تاني من فوق.


تابعت : "انبسطت بطريقة غير عادية لما عملت "سكاي دايفينج" وأنا كان عندي خوف من الأماكن المرتفعة ولما عملت سكاي دايفينج كانت تجربة مرعبة بس ممتعة. واتفرجت على الحلقة وكنت بضحك أنا عملته قبل كده في " إسبانيا " لكن لما عملته في  مصر كان ليه حاجة تانية وعملته في " سانت كاترين " شفت مصر من فوق  بشكل يجنن ويبهر.
تابعت في  مداخلة خلال برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: لما بنوشف بلدنا من فوق انبسطت بطريقة مش عادية وأكتر من تجربتي في  إسبانيا.


وكشفت أنها في  وقت سابق كان لديها مشكلة في "المرتفعات" ولكنها قرأت كثيراً كيف تقضي على تلك الفوبيا وهي القفز من المرتفعات قائلة : لما عملتها كان ده الهدف ولما عملتها كسرت الحوف وهي تجربة مرعبة بس ممتعة في نفس الوقت.


وواصلت : كان معايا مدربة والمصريين الي كانوا معانا كانت خبراتهم عالية وفيه فنانين تانين نازلين مع المصريين مش مع نفس البنت في الحلقات الأخرى.

  
وحول مسلسل المشوار  في ثاني أعمال درامية تشارك فيها خلال الموسم الحالي  قالت : "  مسلسل المشوار مهم جدا.. ودي تالت مرة اشتغل مع المخرج محمد ياسين وده مسلسل صعب مش سهل  وهي تجربة  أتمنى تعجب الناس وأي شغل مع المخرج محمد ياسين بوافق  وأنا مغمضة وعملت معاه موجة حارة وافراح القبة وثاني مرة أشتغل مع محمد رمضان ومبسوطة جداً "

 

محمد رمضان دراما رمضان لميس الحديدي رمضان الفنان

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