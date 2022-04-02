محافظ الوادي الجديد يدعو للالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال صلاة التراويح

أدّى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، شعائر صلاةالتراويح الأولى من شهر رمضان المبارك بمسجد معاذ بمدينة الخارجة. وعقب آداء الصلاة هنّأ المحافظ جموع المصلين بمناسبة حلول الشهر الكريم، وسط أجواء يسودها الخشوع والسكينة.

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وأكّد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الفترة المقبلة، موجهًا بدعم الجمعية التابعة للمسجد لاستكمال شراء سيارة ميكروباص لخدمة أغراض الجمعية.

كما طمأن المواطنين على توافر السلع الغذائية الأساسية وإتاحة منافذ متعددة لبيعها بأسعار مخفضة، مُشيرًا لتخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات الخاصة بالأسعار والمخالفات التموينية لمواجهة الغلاء وجشع التجار، مُشددًا على التجار وضع لافتات الأسعار على المنتجات.

من ناحيةٍ أخرى، وجّه الزملوط بتطوير ميدان الشعلة وإعادة هيكلته بما يحقق السيولة المرورية والاستفادة المثلى من المساحات غير المستغلة، كما وجّه بسرعة إنهاء إجراءات تسليم الأراضي التعويضية عن منطقة درب السندادية بمنطقة السبط.