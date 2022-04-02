معجبون طالبوا بتسجيله كاملا.. أحمد سعد يبدع فى تلاوة القرآن الكريم |فيديو

نشر الفنان أحمد سعد مقطع تسجيل صوتى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهو يتلو القرآن الكريم ويوجه التهنئة للأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان.

ولقى أحمد سعد إشادة كبيرة من متابعيه بعد سماع صوته فى تلاوة القرآن الكريم مطالبينه بتسجيل تلاوة القرآن بصوته فى فيديو كامل.

وطرح الفنان أحمد سعد، أحدث أغانيه التي تحمل اسم "عاشق نبينا" بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وروج أحمد سعد للأغنية عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، من خلال نشر الكليب، وعلق عليه: «بمناسبة شهر رمضان الكريم.. دلوقتي على يوتيوب دعاء عاشق نبينا».

كما روج سعد أمس للأغنية عبر قناته على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «بمناسبة شهر رمضان الكريم دعاء عاشق نبينا، بكره على قناتي على يوتيوب الساعة 7.. كل عام وكلكم طيبين».

ويقدم أحمد سعد تتر مسلسل “توبة” الذي ستعرض أولى حلقاته اليوم السبت، ويقوم ببطولته شقيقه الفنان عمرو سعد، استكمالا لتعاونهما الدائم في الأعمال الرمضانية، والعمل من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، محمد لطفي، محمد دياب، أسماء أبواليزيد، انتصار وحسن أبوالروس، وهو من كتابة ورشة ملوك، إنتاج صادق الصباح وإخراج أحمد صالح.