حلويات رمضان .. طريقة عمل كنافة نابلسية في المنزل

كنافة نابلسية من حلويات رمضان التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع العديد إلي شرائها من محلات الحلويات و تناولها.

وقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كنافة نابلسية في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات.



مقادير كنافة نابلسية



كيلو كنافة

سمنة

ألوان طعام برتقالي

نصف كيلو جبنة عكاوي

جبنة موتزاريلا

شربات

قشطة

فستق



طريقة تحضير كنافة نابلسية



- ذوبي السمنة ثم ضيفي لها اللون وقلبيها جيدا ثم ضعيها على الكنافة واخلطيها جيدا

- ادهني الصنية بالسمنة ثم ضيفي طبقة من الكنافة ثم احشيها بالجبنة العكاوي والموتزاريلا ثم ضعي طبقة اخرى من الكنافة

- ادخليها الفرن حتى تنضج ثم اسقيها بالشربات السميك وزينيها بالقشطة والفستق