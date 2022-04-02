حلويات رمضان .. طريقة عمل كنافة نابلسية في المنزل

كنافة نابلسية من حلويات رمضان التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع العديد إلي شرائها من محلات الحلويات و تناولها.
وقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كنافة نابلسية في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات.
مقادير كنافة نابلسية
كيلو كنافة
سمنة
ألوان طعام برتقالي
نصف كيلو جبنة عكاوي
جبنة موتزاريلا
شربات
قشطة
فستق
طريقة تحضير كنافة نابلسية
- ذوبي السمنة ثم ضيفي لها اللون وقلبيها جيدا ثم ضعيها على الكنافة واخلطيها جيدا
- ادهني الصنية بالسمنة ثم ضيفي طبقة من الكنافة ثم احشيها بالجبنة العكاوي والموتزاريلا ثم ضعي طبقة اخرى من الكنافة
- ادخليها الفرن حتى تنضج ثم اسقيها بالشربات السميك وزينيها بالقشطة والفستق