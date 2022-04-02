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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلويات رمضان .. طريقة عمل كنافة نابلسية في المنزل

طريقة عمل كنافة نابلسية
طريقة عمل كنافة نابلسية

كنافة نابلسية من حلويات رمضان التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع العديد إلي شرائها من محلات الحلويات و تناولها.

 وقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج  زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل  كنافة نابلسية في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات.


مقادير كنافة نابلسية


كيلو كنافة 

سمنة

ألوان طعام برتقالي

 نصف كيلو جبنة عكاوي

 جبنة موتزاريلا 

شربات 

قشطة

 فستق 


طريقة تحضير كنافة نابلسية


- ذوبي السمنة ثم ضيفي لها اللون وقلبيها جيدا ثم ضعيها على الكنافة واخلطيها جيدا

- ادهني الصنية بالسمنة ثم ضيفي طبقة من الكنافة ثم احشيها بالجبنة العكاوي والموتزاريلا ثم ضعي طبقة اخرى من الكنافة

- ادخليها الفرن حتى تنضج ثم اسقيها بالشربات السميك وزينيها بالقشطة والفستق

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