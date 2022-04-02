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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شواطئ بلطيم تتزين استعداداً لموسم صيف 2022.. صور

تزيين الميادين بمصيف
تزيين الميادين بمصيف بلطيم

ظهرت مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، في أبهى صورها عقب أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها المدينة، والتي لم يتم الانتهاء منها، إضافة لتزيين جدرانها وميادينها وأشجارها بأيدي طالبات وطلاب كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، استعداداً  لعيد الفطر المبارك ، وأعياد الربيع وموسم صيف 2022، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.


وقال هيثم عطية، رئيس مركز ومدينة مصيف بلطيم، تم توفير الأدوات للطلاب والطالبات بناءً على توجيه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،  للمشاركة في أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة المصيف، ضمن الخطة التي وجه به محافظ كفر الشيخ، موجهاً الشكر للطلاب والطالبات وهيئة التدريس للمشاركة.

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جاء ذلك بحضور هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، وهاني ندا، نائب رئيس المدينة، وعمار الكرش مساعد رئيس المدينة، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الفرقة الرابعة لتنفيذ بعض الرسومات والأشكال التجميلية بمصيف بلطيم.


وقالت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، نفذ الطلاب والطالبات بعض الأشكال التجميلية والرسومات بالعديد من أحياء ومناطق المصيف، وبالجزيرة الوسطى وبعدد من الشواطئ، ومحولات الكهرباء ، وبعض الأشكال بمداخل المدينة بالميادين، وعلى جدران المساجد والمصالح الحكومية.


وأضافت شاكر، أن  محافظة كفر الشيخ والجامعة تحرص على تنفيذ بروتوكول التعاون بينهما في كل المجالات ومن بينها تنفيذ مشروعات تخرج طلاب قسم التربية الفنية بتزيين وتجميل المدن والرسم على الاشجار، مؤكدة أن الهدف تعلم الطلاب وتدريبهم ، وغرس خدمة المجتمع،  من خلال دهان ورسم أكشاك الكهرباء وكبائن التليفونات الأرضية،  وتزيين الاشجار، ورسم جداريات.

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محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ التربية النوعية اللواء جمال نور الدين كلية التربية النوعية أعمال التطوير الرسم

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