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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنوفية: تحرير 126 محضرا تموينيا وضبط 5 أطنان دقيق مجهولة المصدر

حملات علي المخابز
حملات علي المخابز

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك خلال شهر رمضان المبارك لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين ، تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة جهودها في شن حملاتها المكبرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية حفاظاً على حقوق المواطنين.


وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أنه تم اليوم السبت تحرير ( 126) محضرا تموينيا تنوعت  بين (65) محضر مخالفات مخابز و ( 61) محضر أسواق، لافتا أن من أبرز  القضايا التى تم ضبطها تحرير محضرين جنح أرقام ( 6821 ، 6822) بمركز ومدينة قويسنا ضد أصحاب مخابز سياحى لحيازتهم (4) طن دقيق فاخر مجهول المصدر ، كما تم تحرير محضرين جنح بمركز شبين الكوم أحدهم ضد صاحب محل بقالة بناحية الراهب لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر والتحفظ على (500)كجم أرز و (10) شيكارة دقيق فاخر ، والآخر ضد صاحب محل أعلاف بناحية ميت خلف لحيازته أعلاف بدون مستندات دالة على مصدرها وضبط طن ذرة صفراء ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لمنع إستغلال المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب .


من جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع خلال شهر رمضان والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

حملات تموينيه محافظة المنوفية المنوفية تموين المخابز

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