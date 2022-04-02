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رئيس التحرير
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أخبار البلد

التقى خلالها بكبار المسئولين

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية قبرص

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان

عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له وذلك بعد إنتهاء زيارته الرسمية التى أستمرت لعدة أيام بجمهورية قبرص ، حيث أجريت مراسم الإستقبال الرسمية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلاً من مصر وقبرص.

وإلتقى الفريق أسامة عسكر خلال الزيارة بالرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس وذلك بحضور وزير الدفاع القبرصى وقائد الحرس الوطنى القبرصى وعدد من المسئولين وكبار قادة القوات المسلحة القبرصية حيث نقل له تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة , كما نقل تحيات وتقدير الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

فيما أشاد الرئيس القبرصى بالعلاقات المصرية القبرصية وتوافق الرؤى بين البلدين خاصة فيما يتعلق بتطوير التعاون العسكرى المصرى القبرصى فى ضوء عمق الروابط التى تجمع بين البلدين ، مثمناً الدور المصرى المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى لتحقيق الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وإلتقى الفريق أسامة عسكر بالسيد خارلامبوس بيتريدس وزير الدفاع القبرصى حيث أكد على ضرورة إستمرار التنسيق بين مصر وقبرص لتحقيق المزيد من التعاون فى المجالات الدفاعية والأمنية والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين ، ومن جانبه أشار وزير الدفاع القبرصى على أهمية التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات بما يحقق الإستقرار فى المنطقة.

كما إلتقى خلال الزيارة بقائد الحرس الوطنى القبرصى وأعرب عن إعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون ولاسيما فى المجال العسكرى بين مصر وقبرص.

كما شهدت الزيارة عقد جلسة مباحثات بين الوفدين المصرى والقبرصى تناولت عدد من الموضوعات ذات               الإهتمام المشترك ، أعقبها زيارة الفريق أسامة عسكر للنصب التذكارى بمنطقة مقدينوتيسا حيث قام بوضع إكليل  من الزهور على قبر الجندى المجهول.

تلاها زيارة لقيادة القوات البحرية القبرصية تضمنت جولة تفقدية لإحدى الوحدات البحرية القبرصية، كذلك زيارة مركز البحث والإنقاذ القبرصى ، بالإضافة إلى زيارة قيادة القوات الخاصة القبرصية التى تخللها عرض تقديمى عن القوات الخاصة القبرصية وتنفيذ بيان عملى بواسطة عناصر القوات الخاصة القبرصية ، أعقبه المرور على معرض الأسلحة.

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الزيارة بالمستوى الراقى والإمكانيات المتميزة التى تمتلكها القوات المسلحة القبرصية بمختلف أسلحتها وتخصصاتها.

حضر اللقاءات والزيارات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية.

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الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة قبرص السيسي

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