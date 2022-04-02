منها الأرز والمكرونة.. 10 أطعمة يجب تجنبها فى رمضان

قدم الدكتور أحمد صبرى استشاري السمنة والتغذية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، بعض الاطعمة التي يجب تجنب تناولها فى رمضان.

10 أطعمة يجب تجنبها فى رمضان..

وأوضح الدكتور أحمد صبرى، أن الاطعمة التي يجب تجنب تناولها فى رمضان تشمل التالي:

1. المشروبات الغازية:

الكثير من الناس تجدهم على الإفطار يتناولون المشروبات الغازية، والمشكلة أن هذه المشروبات مليئة بالسكريات والمواد التى تضر الجسم،حيث تزيد من الدهون فى الجسم ولن تفيده على الإطلاق، لذلك يفضل استبدالها بعصائر طبيعية.

2. الأطعمة المالحة:

الأطعمة المالحة معروفة بأنها تقوم بحبس الماء فى الجسم، لذلك يجب الابتعاد عنها، كما أنها من الأطعمة التى تشعرنا بالعطش بشكل كبير، لذا يجب تجنبها وقت السحور حتى لا نشعر بالعطش أثناء صيامنا.

3. الأطعمة الحارة:

التوابل الحارة يجب تجنبها طوال شهر رمضان لأنها تجعلنا عرضة لحموضة المعدة ومشاكل الجهاز الهضمى.

4. الحلويات:

من العادات والتقاليد الرمضانية تناول الحلويات بعد الإفطار، وهى من أكبر الأسباب التى تؤدى إلى زيادة الوزن فى رمضان، فإذا اعتدلنا فى تناول الحلويات لن نفاجأ إذا نقص وزننا، فقط نحاول أن نقلل منها بشكل كبير، ونمارس بعض التمارين الرياضية وسوف نقوم بحرقالدهون وتقليل وزننا فى رمضان.

ولكبح الشعور بالحاجة للسكر يمكننا اللجوء إلى تناول الفواكه المليئة بالسكر الطبيعي فهي تمنحنا شعوراً أفضل، وتوفر كمية الماءفي الجسم ولا تسبب زيادة في الوزن.

5. المخلل:

شأنه شأن الأطعمة المالحة، فهو ملىء بالصوديوم، والإكثار من الصوديوم مضر جداً بالصحة ويشعر الشخص بالعطش، والمخلل تحديداً منالأطعمة التى لا يفضل الرياضيون أو لاعبو كمال الأجسام تناوله لاحتوائه على كمية كبيرة من الأملاح.

6. الأطعمة المعلبة:

بعد صيام أكثر من 15 ساعة، فإن الجسم يحتاج إلى العديد من المصادر الغذائية التى بالتأكيد لن نحصل عليها بشكل كبير من الأطعمة المعلبة، فلذلك يفضل تناول الأطعمة الطازجة والابتعاد عن المعلبة بقدر الإمكان.

7. الأرز والمكرونة:

يفضل التقليل منها قدر المستطاع لأن النشويات تزيد الوزن وتمثل ثقلاً على المعدة.

8. الحمضيات:

تجنب الحمضيات مثل البرتقال لأنها تسبب حموضة المعدة وكذلك تصيبنا بالغازات.

9. الأطعمة الغنية بالدهون والمقلية:

الأطعمة الغنية بالدهون كالقشطة واللحوم الدهنية والسمن العربي، وغيرها من المأكولات التي تسبب لنا العطش والجوع بشكل مبكر، وتزيدمن نسبة الكوليسترول.

كما يفضل أن نستغني عن الأطعمة المقلية، واستبدالها بالخضروات، فالطعام المقلي لنا عسر الهضم وزيادة في الوزن.

10. الشاي والقهوة بعد الإفطار:

يعدان من المشروبات المنتشرة في مجتمعاتنا العربية، لكن يجب عدم شربهما بعد الإفطار مباشرة، وذلك لأنهما يعتبران سبباً في سوءامتصاص الحديد، والذي بدوره يسبب فقر الدم.