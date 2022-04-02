عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منها الأرز والمكرونة.. 10 أطعمة يجب تجنبها فى رمضان

صدى البلد

قدم  الدكتور أحمد صبرى استشاري السمنة والتغذية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، بعض الاطعمة التي يجب تجنب تناولها فى رمضان.

10 أطعمة يجب تجنبها فى رمضان..

وأوضح  الدكتور أحمد صبرى، أن الاطعمة التي يجب تجنب تناولها فى رمضان تشمل التالي:

1. المشروبات الغازية:

الكثير من الناس تجدهم على الإفطار يتناولون المشروبات الغازية، والمشكلة أن هذه المشروبات مليئة بالسكريات والمواد التى تضر الجسم،حيث تزيد من الدهون فى الجسم ولن تفيده على الإطلاق، لذلك يفضل استبدالها بعصائر طبيعية.

2. الأطعمة المالحة:

الأطعمة المالحة معروفة بأنها تقوم بحبس الماء فى الجسم، لذلك يجب الابتعاد عنها، كما أنها من الأطعمة التى تشعرنا بالعطش بشكل كبير، لذا يجب تجنبها وقت السحور حتى لا نشعر بالعطش أثناء صيامنا.

3. الأطعمة الحارة:

التوابل الحارة يجب تجنبها طوال شهر رمضان لأنها تجعلنا عرضة لحموضة المعدة ومشاكل الجهاز الهضمى.

4. الحلويات:

من العادات والتقاليد الرمضانية تناول الحلويات بعد الإفطار، وهى من أكبر الأسباب التى تؤدى إلى زيادة الوزن فى رمضان، فإذا اعتدلنا فى تناول الحلويات لن نفاجأ إذا نقص وزننا، فقط نحاول أن نقلل منها بشكل كبير، ونمارس بعض التمارين الرياضية وسوف نقوم بحرقالدهون وتقليل وزننا فى رمضان.

ولكبح الشعور بالحاجة للسكر يمكننا اللجوء إلى تناول الفواكه المليئة بالسكر الطبيعي فهي تمنحنا شعوراً أفضل، وتوفر كمية الماءفي الجسم ولا تسبب زيادة في الوزن.

5. المخلل:

شأنه شأن الأطعمة المالحة، فهو ملىء بالصوديوم، والإكثار من الصوديوم مضر جداً بالصحة ويشعر الشخص بالعطش، والمخلل تحديداً منالأطعمة التى لا يفضل الرياضيون أو لاعبو كمال الأجسام تناوله لاحتوائه على كمية كبيرة من الأملاح.

6. الأطعمة المعلبة:

بعد صيام أكثر من 15 ساعة، فإن الجسم يحتاج إلى العديد من المصادر الغذائية التى بالتأكيد لن نحصل عليها بشكل كبير من الأطعمة المعلبة، فلذلك يفضل تناول الأطعمة الطازجة والابتعاد عن المعلبة بقدر الإمكان.

7. الأرز والمكرونة:

يفضل التقليل منها قدر المستطاع لأن النشويات تزيد الوزن وتمثل ثقلاً على المعدة.

8. الحمضيات:

تجنب الحمضيات مثل البرتقال لأنها تسبب حموضة المعدة وكذلك تصيبنا بالغازات.

9. الأطعمة الغنية بالدهون والمقلية:

الأطعمة الغنية بالدهون كالقشطة واللحوم الدهنية والسمن العربي، وغيرها من المأكولات التي تسبب لنا العطش والجوع بشكل مبكر، وتزيدمن نسبة الكوليسترول.

كما يفضل أن نستغني عن الأطعمة المقلية، واستبدالها بالخضروات، فالطعام المقلي لنا عسر الهضم وزيادة في الوزن.

10. الشاي والقهوة بعد الإفطار:

يعدان من المشروبات المنتشرة في مجتمعاتنا العربية، لكن يجب عدم شربهما بعد الإفطار مباشرة، وذلك لأنهما يعتبران سبباً في سوءامتصاص الحديد، والذي بدوره يسبب فقر الدم.

10 أطعمة يجب تجنبها فى رمضان رمضان إفطار الاطعمه الحارة المشروبات الغازية الوزن في رمضان حموضة المعدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال علام: فيفا يستدعي رئيس الاتحاد السنغالي للتحقيق ونثق في إعادة المباراة

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

عيار 21 بـ 970 جنيها.. الذهب يتراجع 12 جنيها خلال أسبوع

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

العبقري المذهل.. ليفربول يتغزل في كلوب بعد الفوز على واتفورد بالدوري الإنجليزي

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ومانشستر سيتي

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

مفتي الجمهورية: 15 جنيها الحد الأدنى لـ قيمة زكاة الفطر 2022

موضوعات متعلقة

أبرزها الأناناس.. اطعمة تعالج عسر الهضم والغازات

ترشيحاتنا

الدفاع الروسية تعلن خروج مطار ميرغورود الأوكراني عن الخدمة

تحديث جديد من آبل لمواجهة استنزاف بطارية آيفون وآيباد

ننشر الجدول الأسبوعي لورش العمل المجانية المقدمة من بنك المعرفة المصري

أمير كرارة: اعتذرت عن بطولة فيلم الممر وأحمد عز عمله أحسن مني..فيديو

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ومانشستر سيتي

دعاء النبي عند الإفطار في أول أيام رمضان .. اعرف صيغته الصحيحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية قبرص

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

لا يوجد جمهور.. مقطع فيديو يفضح رئيس صربيا خلال احتفال رسمي

أغرب تحدي.. امرأة تتناول 19 قطعة دجاج في دقيقة واحدة|فيديو

فيديو

رامز موفي ستار.. كواليس صادمة عن هجوم حنان مطاوع على رامز جلال

تعرف على الفئات الممنوعة من الصيام في رمضان.. فيديو

السيناريو الأسوأ لكورونا.. الصحة العالمية تحذر من ظهور متحور جديد أكثر ضراوة

المداح2 أسطورة الوادي.. سهر الصايغ في دور جن وشخصية حمادة هلال.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ