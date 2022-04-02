عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عالم بالأوقاف: الصلاة على النبي عبادة تجبر التقصير في الصيام.. فيديو

الشيخ اسلا م النواوي
الشيخ اسلا م النواوي

قال الشيخ إسلام النواوي من علماء  وزارة الأوقاف ان هناك عبادات تزين العبادات الأخرى او تكملها وتجبر التقصير فيها ، ومن هذه العبادات الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- ، لافتا الى ان هناك ارتباطا وثيقا بين الصلاة على النبي والصيام . 

وأضاف النواوي خلال برنامج " نصائح للصائمين عبر صفحة " صدى البلد " الرسمية ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما  خطب في الصحابة قال آمين 3 مرات وعندما سأله الصحابة لماذا يا نبي الله رددت كلمة آمين 3 مرات ، فقال في المرة الأولى جاءني جبريل وقال : " خاب وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له " وفي المرة الثانية قال: خاب وخسر من ادرك والديه ولم يدخلاه الجنة وفي المرة الثالثة قال : " خاب وخسر من سمع اسمك ولم يصل عليك . 

وأوضح النواوي ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي جواز المرور لأي عبادة  أو دعاء ، وذلك لأن الصلاة على النبي هي العبادة الوحيدة المقبولة من أي شخص ، لافتا الى ان من يستشفع بالنبي عند الله فلن يندم ابدا ، فبالصلاة على النبي تمحى الذنوب والخطايا ويجبر النقص في العبادات كلها . 

 

لمشاهدة الفيديو إضغط هنا 

 

هل يجب تكرار نية الصيام يومياً فى رمضان ؟ .. الإفتاء تجيب

أركان الصيام .. وحكم من نسي عقد النية قبل أذان الفجر

ما هي فوائد الصلاة على النبي؟

الصلاة على النبي محمد - صلى الله عليه وسلم- واحدة من التوجيهات الإلهية التي تحدث عنها القرآن الكريم وحض المسلمين على التزامها بصيغة الأمر فقال رب العزة في محكم التنزيل:"إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا "، ولهذه الصلاة خاصة في يوم الجمعة بأي صيغة من صيغها ما يعادل الثواب والأجر الذي نحصل عليه من حجة مقبولة، كما يُثاب الإنسان على ذلك لأنّ الحسنة بعشرة أمثالها، وكثرة الصلاة على النبي يوم الجمعة تتطلب كثرة ذكره على القلب مما يؤدي إلى زيادة إيمان المسلم بالله ورسوله، وزيادة حبه لهم وتمسكه بهديه وسنته. 

وقد حثَّنا النبي - صلى الله عليه وسلم- على الإكثار من الصلاة عليه خاصة يوم الجمعة لأنَّ فيها ساعة إجابة هي الساعة التي تسبق آذان المغرب في آخر ساعة في العصر كما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم-: «من أفضلِ أيامِكم يومُ الجمُعةِ، فيه خُلِقَ آدمُ وفيه قُبضَ وفيه النَّفخةُ وفيه الصَّعقةُ فأكثِروا عليَّ من الصلاةِ فيه».

كما أن تلك الصلاة تنفي عن المسلم والمسلمة صفة البخل والشح، حيث قال الرسول - صلى الله عليه وسلم-: «البخيلُ من ذُكرتُ عندَهُ ثم لم يُصَلِّ عليَّ».

تعتبر الصلاة على الرسول - عليه الصلاة والسلام- وسيلة لكسب شفاعته، ونيل رحمة الله -عز وجل- ورضاه وغفرانه، وتثبيت الإنسان المسلم على الصراط المستقيم، وهي من أفضل أنواع الذكر وأسرع وسيلة لزيادة الورع والزهد والتقوى في نفوس المسلمين.

 

نصائح للصائمين الصلاة على النبي فوائد الصلاة على النبي الصيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلهام شاهين: الله يحرق السوشيال ميديا بجاز.. ومعرفش مين مي العيدان دي

احترمي عمرك واحتشمي | إلهام شاهين ترد على هجوم مي العيدان ..فيديو

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

مناسبة للتأمل والسمو.. بايدن يقتبس آية من القرآن لتهنئة المسلمين بشهر رمضان

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

زنا محارم.. أزمة في أول يوم رمضان بسبب مشهد خارج بمسلسل ليلى علوي

كدنا نتعرض للموت|حارس محمد صلاح يكشف أسرارًا صادمة عن مباراة مصر والسنغال

الاختيار 3 الحلقة 1.. ياسر جلال يجسّد شخصية الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

الكرملين: هيبة الدولار واليورو اهتزت بسبب العقوبات على روسيا

في غياب مصطفي محمد.. جالاتا سراي يهزم فاتح قره جمرك بهدفين

دخلت دوامة الكحول .. أحمد عزمي: أخويا اتقتل في حادثة بشعة |فيديو

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الهلال السوداني غدا

الاتحاد الجامبي: وفاة بكاري جاساما في باريس شائعة

الاختيار 3 الحلقة 1..ياسر جلال بشخصية الرئيس السيسي يتحدث عن نشأته بالجمالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باتشاي كريم.. تعرف على التكافل بالصين بين 130 مليون مسلم في رمضان

ميريام فارس تتلقي انتقادات بسبب ملابسها في أحد الاعلانات:«غير مناسبة لشهر رمضان»|شاهد

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية قبرص

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

فيديو

خلي بالك.. أضرار كثيرة لتناول التمر الهندي.. تعرف عليها|فيديو جراف

تقي من التشنجات والإرهاق.. أطعمة يجب تناولها خلال الصيف

رامز موفي ستار.. كواليس صادمة عن هجوم حنان مطاوع على رامز جلال

تعرف على الفئات الممنوعة من الصيام في رمضان.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ