الكرملين: يمكن إيجاد حل للمواجهة بين روسيا والاتحاد الأوروبي

عبر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف عن اعتقاده بإمكانية إيجاد حل للمواجهة بين روسيا والاتحاد الأوروبي على خليفة العملية الروسية في أوكرانيا، مشددا أن هناك دائما مخرج لأي مواجهة أو موقف صعب.

وأوضح بيسكوف، ردا على سؤال بشأن توتر العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، لشبكة "روسيا 1"، "هناك دائما طرق للخروج من أي مواجهة ومن أي موقف صعب".

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الروسية ، أن موسكو لن تترك دون رد الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي، وتأمل ان تدرك بروكسل أن المواجهة مع روسيا ليست في مصلحتها.

وقال مدير قسم التعاون الأوروبي بوزارة الخارجية الروسية، نيكولاي كوبرينتس ، في حديث لوكالة “ سبوتنيك” الروسية: ان" إجراءات الاتحاد الأوروبي لن تبقى دون رد "، مشيرا إلى ان " دول الاتحاد الأوروبي ، ربما ، سيفهمون أخيرًا أن المواجهة ليست في مصلحتهم".

وأضاف: "عقوبات بروكسل غير المسؤولة قد تؤثر بشكل سلبي على الحياة اليومية للأوروبيين العاديين".

