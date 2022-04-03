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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

مسلسل شغل فى العالى الحلقة1.. شيرين رضا وفيفى عبده تنصبان على بيومى فؤاد

مسلسل شغل فى العالى
مسلسل شغل فى العالى

عرض مسلسل “شغل فى العالى” الحلقة الأولى والذى ظهر فيها الفنان بيومى فؤاد “سلامة” كضيف شرف حيث تعرض الى حادث سيارة حيث صدمته “شيرين رضا” أو “شاهينستا” لتحكم خطتها نحو ليقع فى الاعجاب بها. 

وتكمل “شيرين رضا” مؤامرتها تجاه “بيومى فؤاد” بترك حقيبتها بسيارته لتتكمن من مقابلته مرة أخرى، وخاصة انه معروف عنه شخصية “زير نساء” 

واستعان بيومى فؤاد وشيرين رضا فى مشهد بلاعب الكرة السابق أحمد المحمدى لاعب “استون فيلا” حيث قالت شيرين رضا : “ليه تقولى يا هانم.. خلى البساط محمدى”، ليرد عليها بيومى فؤاد قائلا : “محمدى ده لاعب فى استون فيلا باك يمين”. 

كما سخرت فيفى عبده “مباهج” وبيومى فؤاد من حمادة هلال وتحديدا أغنيته الشهيرة “تعالى أشرب شاى”، وقرر بيومى ان يتزوج من شيرين رضا ولكن تكتشف الامر زوجته “مباهج” والتى تقرر الاطلاق منه وفى نفس الوقت تقرر شيرين رضا عدم اتمام الزواج وذلك بعد ان حصلت منها على عقد بيع شقه لها من جانبه وكذلك مباهج. 

وتعود الفنانة فيفى عبده الى دراما رمضان 2022 بعد غياب عامين وذلك من خلال مسلسل “شغل فى العالى”، وتراهن هذه المرة على مغامرة فنية جديدة، تشاركها فيها الفنانة شيرين رضا ويسعى الثنائى الجديد إلى خطف الأنظار إليهما فى رمضان فى ظل المنافسة الشرسة التى يشهدها الموسم الجديد.

أبطال مسلسل شغل فى العالى 

ويشارك فى بطولة مسلسل “شغل فى العالى” بجانب الفنانة فيفى عبده وشيرين رضا كل من توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.  

قصة مسلسل شغل فى العالى

وتدور أحداث مسلسل “شغل فى العالى” فى إطار كوميدى، حيث تقدم شيرين دور الصديقة الجذابة المواكبة لصيحات الموضة والتى تنتمى لطبقة مجتمعية عالية، فيما تجسد فيفى شخصية تنتمى لطبقة شعبية، وتعيش فى مكان شعبى، أى النقيد لشخصة شيرين، ولكن تجمعهما صداقة قوية، وينتج عن تفاوت الطبقات العديد من المواقف الكوميدية.

وخلال تسلسل الأحداث يخططان الصديقتان دائمًا للانتقام من الرجال، من خلال خوض عدد من عمليات النصب والاحتيال على مجموعة من الرجال، كنوع من الانتقام.

برومو مسلسل شغل فى العالى 

أما طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “شغل فى العالى” البرومو الرسمى للعمل، حيث تظهر كل من فيفى عبده وشيرين رضا فى عدد من الشخصيات المختلفة منها سيدة الأعمال والفتاة الشعبية كما ظهر فى البرومو بعض ضيوف شرف المسلسل الذين يشاركون فى العمل منهم نضال الشافعى وبيومى فؤاد وتونى ماهر.

أغنية مسلسل شغل فى العالى 

بينما شاركت الفنانة شيرين رضا متابعى حسابها في موقع التواصل الاجتماعي Facebook أغنية "سيبيه.. سيبهولي"، من مسلسل "شغل فى العالي"، الذي تشارك به في السباق الرمضاني 2022.

وجاءت الأغنية في شكل التحدي بين شيرين رضا والفنانة فيفي عبده، حول من منهما ستفوز بقلب وعرض الزواج من أحد الرجال، وتعكس كلمات الأغنية وجهة نظر كل منهما في ذوق الرجل، وشكل وصفات المرأة التي تعجبه.

قنوات عرض مسلسل شغل فى العالى 

ويعرض مسلسل “شغل فى العالى” على قناة النهار،على أن يتم عرضه على قناة النهار دراما بعد عرضه على النهار العامة بساعتين، وقناة أبو ظبي الإماراتية، وعددا من المنصات الإلكترونية من بينها، منصة witch it، ومنصة شاهد دوت نت.

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