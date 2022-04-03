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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الصراع انتهي.. محمد صلاح يقترب من التجديد لـ ليفربول براتب خيالي

صدى البلد

كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن انفراجة قوية في ملف تجديد عقد الفرعون المصري محمد صلاح مع ليفربول خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول، بنهاية الموسم المقبل، وسط أنباء أفادت بوجود خلاف على الراتب بين الطرفين.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن صلاح اقترب من التوصل لاتفاق مع ليفربول، بشأن تفاصيل العقد الجديد.

وأوضحت الصحيفة، أن صلاح تراجع في موقفه بشأن مطالبه المالية التي رأتها ليفربول ضخمة، وهو ما عزز من احتمالية توقيع عقد جديد خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير، قد أشارت إلى أن صلاح طلب الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو ما رفضته إدارة ليفربول، لعدم قدرة خزينة النادي على تحمله.

وتشير التقارير الصحفية الى أنه يبدو ان ليفربول ومحمد صلاح توصلا إلى اتفاق وسط من شأنه أن يجعله يتقاضى أجرا قدره 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، و توضح صحيفة "ميرور" كيف تم التوصل إلى الاتفاق.. مؤكدة ان صلاح البالغ من العمر 29 عاما يريد 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، لكنه بدلا من ذلك سيوقع عقدا لمدة أربع سنوات، بدلا من ثلاث، من أجل تعويض النقص مقارنة براتب كريستيانو رونالدو.
وسيبلغ صلاح من العمر 33 عاما في غضون أربع سنوات، ومع بنيته البدنية التي تبدو أنيقة بشكل لابأسبه، يمكنه أن يضاهي كلا من كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي لتميزهما المزدوج وطول العمر. في حين أن هذه الأجور مذهلة للجميع تقريبا ، إلا أنه حصل في بعض النواحي على المساواة مع النجوم العظماء الآخرين في العصر الحديث.

وارتبط اسم صلاح خلال الفترة الماضية، بالانتقال إلى أكثر من نادٍ، أبرزهم برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس. 


وكان صلاح في حالة من التألق هذا الموسم وسجل 28 هدفا في جميع المسابقات.


وينظر إليه على نطاق واسع على أنه أفضل لاعب كرة قدم في العالم، وربطه لمدة أربع سنوات أخرى بنادي ليفربول سيكون انقلابا هائلا لفريق يورجن كلوب.
 

 

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