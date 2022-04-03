رمضان السيد: موسيماني سيدفع بـ كريم فؤاد أمام الهلال.. فيديو

توقع رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، نتيجة مباراة الأهلي والهلال السوداني والمقرر لها في العاشرة مساء الأحد على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال رمضان السيد خلال تصريحاته ببرنامج الماتش تقديم الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، أن موسيماني سيدفع بكريم فؤاد الظهير الأيسر للفريق في مباراة اليوم، مؤكداً أن الأهلي قادر على تحقيق المكسب والتأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتابع رمضان السيد، أن الهلال فريق قوي وهو ما سيزيد من صعوبة المباراة على لاعبي الأهلي ولكن لاعبي الفريق الأحمر لديهم خبرات كبيرة في التعامل مع تلك المباريات المصيرية.