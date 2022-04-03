مسلسل راجعين ياهوى.. نور النبوي يحاول اكتشاف نفسه كمغني راب

يشارك الممثل الشاب نور النبوي بشخصية طارق مغني الراب ، ضمن أحداث المسلسل الاجتماعي راجعين يا هوى، أمام النجمين خالد النبوي ونور اللبنانية، والذي يُعرض حالياً على قنوات cbc وcbc drama وdmc وdmc drama، وكذلك على منصة Watch It.



تمثل شخصية طارق قطاعاً كبيراً من الشباب حديثي التخرج، وما يخوضونه من محاولات للبحث عن الذات، وعن الطرق المناسبة لتحقيقها بعيداً عن سلطة الأهل، ومن بين هذه الطرق التي يسلكها طارق، هي محاولة اكتشافه لنفسه كمغني راب، خاصة وأنه يتملك من الصفات الجذابة التي تؤهله لذلك، وتساعده على إثارة إعجاب جمهور الأندرجراوند، فهو وسيم وخفيف الظل ويمتلك إمكانيات صوتية لا بأس بها. وهو ما يبرع نور النبوي في تجسيده بكل تلقائية وسلاسة.



راجعين يا هوى قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير وهنا شيحة. وتدور أحداثه حول بليغ أبو الهنا (خالد النبوي) الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، ولكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل عائلته بعد وفاة شقيقيه التوأم في حادث، والفصل في الحرب الدائرة بين زوجتي وأبناء الشقيقين. ويقوم نور النبوي بدور ابن أحد هذين الشقيقين الذي تجمعه علاقة قوية مع عمه راغب.