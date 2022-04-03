أبوجريشة يحذر من رحيل كيروش عن منتخب مصر

أكد علي أبوجريشة، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أن علاقة الالتزام بين لاعبي الدراويش والإدارة هي من تحدد وضع فريق الكرة خلال الفترة المقبلة.

ويعيش الإسماعيلي عدة أزمات ضربت صفوف الفريق، في ظل تأخر الإدارة عن صرف مستحقات اللاعبين، وموقفه الصعب في جدول ترتيب الدوري.

وأضاف في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": "منتخب مصر واجه سوء حظ أمام السنغال في تصفيات كأس العالم. لكن الأهم هو تقييم المرحلة التي تولى فيها كيروش مسئولية تدريب المنتخب".

وتابع أبوجريشة: "يجب العمل على تدعيم الإيجابيات وعلاج السلبيات، أفضل استمرار كيروش مع المنتخب، لأن العمل في المنتخبات ليس مثل الأندية بخصوص تغيير المدربين".

وأردف: "الكرة المصرية عانت من كثرة تغيير المدربين في المنتخبات، كيروش نجح في مهمته بشكل جيد ولكن يحتاج لفترة مقبلة لتظهر بصمته مع الفراعنة".

