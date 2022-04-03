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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

المجد للصداقة .. أكرم حسنى يوجه رسالة لـ حميد الشاعري وأمير طعيمة وتوما

صدى البلد

وجه الفنان اكرم حسنى ، رسالة للفنان حميد الشاعري و الشاعر أمير طعيمة والموزع توما ، ونشر صورة تجمعه بهم، وذلك عبر حسابه بموقع “ انستجرام ”. 

 

وكتب أكرم حسنى “المجد للصداقة .. حاجة حلوة لما تتسند على أصحابك وتلاقيهم جنبك وفي ضهرك بداية برائد موسيقي الجيل الفنان الكبير حميد الشاعري وانتهاءً بأخواتي الشاعر العبقري امير طعيمة والموزع المبدع الجدع توما .. شكرا ”. 

وينفرد أكرم حسني هذا العام ببطولة مسلسل مكتوب عليا إلى جانب مجموعة من الممثلين، وذلك لأول مرة له في رمضان بعدما حقق نجاحا سابقا برفقة صديقه أحمد فهمي في رجالة البيت، وريح المدام، وأحمد أمين في الوصية.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.

كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة سينرجي، والمتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص  يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل  لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.

امير طعيمة الفنان اكرم حسني انستجرام احمد فهمي ايتن عامر رمضان

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