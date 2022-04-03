عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

صدى البلد

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق الهلال السوداني، مساء اليوم الأحد، على استاد السلام، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف المتصدر صن داونز الجنوب إفريقي (16)، بينما يدخل الهلال المباراة وهو في المركز الثالث بـ4 نقاط.

وحقق فريق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف علي ملعب السلام بالقاهرة.

ويحتاج الأهلي إلى التعادل أو الفوز لضمان التأهل إلى ربع النهائي، بينما يمنح فوز الهلال الفريق السوداني فرصة العبور، بعد تعثر المريخ صاحب المركز الرابع بـ4 نقاط أمام صن داونز.

بينما يحتاج الهلال إلى الفوز بأي نتيجة، للعبور إلى الدور ربع النهائي، بينما التعادل أو الخسارة يمنحان الأهلي تذكرة التأهل رفقة صن داونز متصدر المجموعة الأولى.

txt

صلاح أدم: نمتلك رغبة قوية للفوز على الأهلي.. فيديو

txt

تعرف على قائمة الأهلي لمباراة الهلال

موعد مباراة الأهلي و الهلال السوداني 

وتقام مباراة الأهلي والهلال السوداني مساء اليوم الأحد في ثاني أيام شهر رمضان الكريم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب إستاد القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال

وتذاع مباراة الأهلي والهلال السوداني حصريا عبر قناة بي ان سبورتس 

قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها العاشرة مساء اليوم على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول وكريم فؤاد.

خط الوسط: حمدي فتحي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

اخر استعدادات الأهلي لمواجهة الهلال

واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم، وحرص موسيماني على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للتأكيد على العديد من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الهلال.

وقبل انطلاق المران حرص لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد عمرو السولية داخل التتش، وخاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من مران الأهلي الختامي، وفقًا لقواعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المتبعة قبل المباريات الرسمية التي ينظمها.
 

الأهلى الهلال السوداني دوري ابطال افريقيا موعد مباراة الأهلي و الهلال السوداني القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني موسيمانى استاد الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

الاتحاد الجامبي: وفاة بكاري جاساما في باريس شائعة

إلهام شاهين: الله يحرق السوشيال ميديا بجاز.. ومعرفش مين مي العيدان دي

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

هل قراءة القرآن من الموبايل أقل ثوابا من المصحف ؟ .. الإفتاء تجيب

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

احترمي عمرك واحتشمي | إلهام شاهين ترد على هجوم مي العيدان ..فيديو

الاختيار3 الحلقة 1.. ياسر جلال يجسّد شخصية الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

خطأ شائع في السحور يقع فيه البعض يبطل الصيام.. احترس منه

أوكرانيا: جثث المدنيين تتناثر في شوارع بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية.. صور

حدث في 2 رمضان .. فتح مكة وسقوط الدولة الأموية

مواعيد العمل في البنوك اليوم الأحد 3 أبريل 2022

كيف تعرف أنك محظور على تطبيق WhatsApp؟

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باتشاي كريم.. تعرف على التكافل بالصين بين 130 مليون مسلم في رمضان

ميريام فارس تتلقي انتقادات بسبب ملابسها في أحد الاعلانات:«غير مناسبة لشهر رمضان»|شاهد

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية قبرص

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

فيديو

خلي بالك.. أضرار كثيرة لتناول التمر الهندي.. تعرف عليها|فيديو جراف

تقي من التشنجات والإرهاق.. أطعمة يجب تناولها خلال الصيف

رامز موفي ستار.. كواليس صادمة عن هجوم حنان مطاوع على رامز جلال

تعرف على الفئات الممنوعة من الصيام في رمضان.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ