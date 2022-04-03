موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق الهلال السوداني، مساء اليوم الأحد، على استاد السلام، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف المتصدر صن داونز الجنوب إفريقي (16)، بينما يدخل الهلال المباراة وهو في المركز الثالث بـ4 نقاط.

وحقق فريق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف علي ملعب السلام بالقاهرة.

ويحتاج الأهلي إلى التعادل أو الفوز لضمان التأهل إلى ربع النهائي، بينما يمنح فوز الهلال الفريق السوداني فرصة العبور، بعد تعثر المريخ صاحب المركز الرابع بـ4 نقاط أمام صن داونز.

بينما يحتاج الهلال إلى الفوز بأي نتيجة، للعبور إلى الدور ربع النهائي، بينما التعادل أو الخسارة يمنحان الأهلي تذكرة التأهل رفقة صن داونز متصدر المجموعة الأولى.

موعد مباراة الأهلي و الهلال السوداني

وتقام مباراة الأهلي والهلال السوداني مساء اليوم الأحد في ثاني أيام شهر رمضان الكريم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب إستاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال

وتذاع مباراة الأهلي والهلال السوداني حصريا عبر قناة بي ان سبورتس

قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها العاشرة مساء اليوم على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول وكريم فؤاد.

خط الوسط: حمدي فتحي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

اخر استعدادات الأهلي لمواجهة الهلال

واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم، وحرص موسيماني على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للتأكيد على العديد من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الهلال.

وقبل انطلاق المران حرص لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد عمرو السولية داخل التتش، وخاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من مران الأهلي الختامي، وفقًا لقواعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المتبعة قبل المباريات الرسمية التي ينظمها.

