ميدو يكشف تفاصيل حديثه مع مسؤولي اتحاد الكرة بشأن كيروش

كشف أحمد حسام ميدو رسالته الخاصة لمسؤولي اتحاد الكرة المصري بشأن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني السابق والذي انتهى تعاقده مع الفراعنة بعد الفشل في التأهل لمنافسات كأس العالم 2022.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منتخب مصر هويته دائما وطريقة لعبه هجومية، ولابد من عقد جلسة مع كيروش لشرح هوية منتخب مصر على مر التاريخ"



أضاف: "لابد من تطوير الأمور الفنية بالنسبة لكيروش قبل تجديد تعاقد المدرب وبناء على الجلسة الفنية التي سوف تعقد مع كيروش يتم اتخاذ القرار"



وختم حديثه قائلا: "هذه رسالتي لاتحاد الكرة وتحدثت مع المسؤولين بشأن ذلك، ولابد من وضع أساسيات خاصة قبل اتخاذ قرار بقاء كارلوس كيروش".