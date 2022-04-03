فيفي عبده: لا علاقة لي ببوست فندق أبو ظبي وعلاقتي بربنا أمر شخصي.. وهذه حقيقة خلافي مع شيرين رضا

حلت الفنانة فيفي عبده، ضيفة علي الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة ام بي سي مصر، للحديث عن كواليس من حياتها الشخصية وجوانب أخري.

ونرصد لكم في التقرير التالي أبرز التصريحات:

فيفي عبده تكشف حقيقة منشور التصوير مع الجمهور في أبو ظبي بمقابل مادي

وتحدثت فيفي عبده خلال حوارها بالبرنامج عن جلسة التصوير مع الجمهور الإماراتي في أبو ظبي والتي أثارت جدلا واسعا، بعد نشر أحد الفنادق بالإمارات عن أسعار لقاء فيفي عبده والتصوير معها.

فيفي عبده: علاقتي بربنا أمر شخصي .. ولا علاقة لي ببوست فندق أبو ظبي

وقالت فيفي،:" أنا شيرت حاجة وانا مش مركزة ومكنتش اعرف مكتوب ايه ولما عرفت مسحته، مضيفة:" الكلام دة غلط وانا اقامتي انتهت منذ سنتين ومخرجتش من البيت بسبب الكورونا".

عشان ما يبقاش طفس.. اعرفي ازاي ترضي جوزك على طريقة فيفي عبده

وقدمت نصائح للسيدات المتزوجات في كيفية التعامل مع الرجل، قائلة:" : الراجل شريك حياة طفس، لازم تبقى مالية عينه في كل حاجة وتعمليه أكله حلوة وترضيه بكل النواحي بلبس حلو”.

فيفي عبده تكشف تفاصيل الخطأ الطبي: الراجل ضربلي الحقنة غلط

وتحدثت عن فيفي عبده فترة مرضها وتفاصيل الخطأ الطبي الذي حدث لها، موضحة:" الراجل ضربلي الحقنة غلط وعملت معايا كارثة عمرها سنتين".

فيفي عبده: روحت أجهز تربتي فترة مرضي

وأكملت فيفي عبده:" ليه الواحد ميرحش ويجهزها في حياته لازم أكون حابة المكان اللي هكون فيه وهذا ليس خوفا من الموت".

فيفي عبده تكشف حقيقة خناقتها مع شيرين رضا

وكشفت فيفي عبده حقيقة خلافها مع شيرين رضا، بسب تتر مسلسلهما الجديد، مؤكدة :"مفيش أي خناقة على موضوع التتر ومتكلمناش على هذه المواضيع".