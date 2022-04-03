عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيفي عبده: لا علاقة لي ببوست فندق أبو ظبي وعلاقتي بربنا أمر شخصي.. وهذه حقيقة خلافي مع شيرين رضا

صدى البلد

 

حلت الفنانة فيفي عبده، ضيفة علي الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة ام بي سي مصر، للحديث عن كواليس من حياتها الشخصية وجوانب أخري.

ونرصد لكم في التقرير التالي أبرز التصريحات:

فيفي عبده تكشف حقيقة منشور التصوير مع الجمهور في أبو ظبي بمقابل مادي
وتحدثت فيفي عبده خلال حوارها بالبرنامج عن جلسة التصوير مع الجمهور الإماراتي في أبو ظبي والتي أثارت جدلا واسعا،  بعد نشر أحد الفنادق بالإمارات عن أسعار لقاء فيفي عبده والتصوير معها.

فيفي عبده: علاقتي بربنا أمر شخصي .. ولا علاقة لي ببوست فندق أبو ظبي
وقالت فيفي،:" أنا شيرت حاجة وانا مش مركزة ومكنتش اعرف مكتوب ايه ولما عرفت مسحته، مضيفة:" الكلام دة غلط وانا اقامتي انتهت منذ سنتين ومخرجتش من البيت بسبب الكورونا".

عشان ما يبقاش طفس.. اعرفي ازاي ترضي جوزك على طريقة فيفي عبده
وقدمت نصائح للسيدات المتزوجات في كيفية التعامل مع الرجل، قائلة:" : الراجل  شريك حياة طفس، لازم تبقى مالية عينه في كل حاجة وتعمليه أكله حلوة وترضيه بكل النواحي بلبس حلو”.

فيفي عبده تكشف تفاصيل الخطأ الطبي: الراجل ضربلي الحقنة غلط
وتحدثت عن فيفي عبده  فترة مرضها وتفاصيل الخطأ الطبي الذي حدث لها، موضحة:" الراجل ضربلي الحقنة غلط وعملت معايا كارثة عمرها سنتين".

فيفي عبده: روحت أجهز تربتي فترة مرضي
وأكملت فيفي عبده:" ليه الواحد ميرحش ويجهزها في حياته لازم أكون حابة المكان اللي هكون فيه وهذا ليس خوفا من الموت".

فيفي عبده تكشف حقيقة خناقتها مع شيرين رضا
وكشفت فيفي عبده حقيقة خلافها مع شيرين رضا، بسب تتر مسلسلهما الجديد، مؤكدة :"مفيش أي خناقة على موضوع التتر ومتكلمناش على هذه المواضيع".

 

 

ياسمين عز سيدات الاعلام قرى أبو ظبي الفنانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

الاتحاد الجامبي: وفاة بكاري جاساما في باريس شائعة

إلهام شاهين: الله يحرق السوشيال ميديا بجاز.. ومعرفش مين مي العيدان دي

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

الاختيار3 الحلقة 1.. ياسر جلال يجسّد شخصية الرئيس السيسي

احترمي عمرك واحتشمي | إلهام شاهين ترد على هجوم مي العيدان ..فيديو

الصراع انتهي.. محمد صلاح يقترب من التجديد لـ ليفربول براتب خيالي

ترشيحاتنا

من هنا بدأ العهد| مسلسل الاختيار الحلقة الأولى.. عندما خانت الجماعة وأوفى السيسي

موعد أذان الفجر والمغرب ثاني أيام رمضان 2022

تعديل منصب إسماعيل يوسف في الجهاز الفني لفريق الزمالك

لضخ دماء جديدة.. وزير النقل يغير رؤساء مجالس إدارات موانئ دمياط والإسكندرية

رفضت الاستماع للأطباء.. وفاة سيدة أثناء ولادة طبيعية بعد القيصرية

ميدو يكشف تفاصيل حديثه مع مسؤولي اتحاد الكرة بشأن كيروش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باتشاي كريم.. تعرف على التكافل بالصين بين 130 مليون مسلم في رمضان

ميريام فارس تتلقي انتقادات بسبب ملابسها في أحد الاعلانات:«غير مناسبة لشهر رمضان»|شاهد

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية قبرص

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

فيديو

خلي بالك.. أضرار كثيرة لتناول التمر الهندي.. تعرف عليها|فيديو جراف

تقي من التشنجات والإرهاق.. أطعمة يجب تناولها خلال الصيف

رامز موفي ستار.. كواليس صادمة عن هجوم حنان مطاوع على رامز جلال

تعرف على الفئات الممنوعة من الصيام في رمضان.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ