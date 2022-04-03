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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن ترحل معتقلا في سجن جوانتانامو إلى الجزائر

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس، ترحيل المعتقل الجزائري في سجن جوانتانامو العسكري، سفيان برهومي، المشتبه في أنه كان مدربا في معسكر لتنظيم القاعدة، إلى الجزائر.

وقال البنتاجون في بيان: "في 4 فبراير 2022، أبلغ وزير الدفاع لويد أوستن الكونجرس بنيته إعادة برهومي إلى الجزائر، وبالتعاون مع شركائنا الجزائريين، أنجزنا متطلبات النقل الآمن".

وتابع "تشيد الولايات المتحدة باستعداد الجزائر وشركاء آخرين لدعم الجهود الأمريكية المستمرة لخفض... عدد النزلاء بهدف إغلاق سجن جوانتانامو".

واتُهم المعتقل الجزائري في البداية عام 2005 بالضلوع في مؤامرة إرهابية ووجهت له تهمة العمل كمدرب في معسكر للقاعدة ثم تدريب سعوديَين على صناعة صمامات تفجير من بعد، لكن في مطلع عام 2008، أسقطت واشنطن التهم الموجهة إليه، ثم في عام 2016 قرر مجلس المراجعة في جوانتانامو أن احتجازه "لم يعد ضروريا" لحماية أمن الولايات المتحدة من "تهديد خطير".

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