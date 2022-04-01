رئيس الفيفا ردا على طلب الجزائر بإعادة مباراة الكاميرون: كرة القدم قاسية

علق جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على طلب الاتحاد الجزائري إعادة مباراة الخضر ضد الكاميرون التي أقيمت الثلاثاء الماضي ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال إنفانتينو في تصريحات أبرزتها صحيفة “النهار الجزائرية”: لا أعلم أن الجزائر طلبت إعادة مباراة الكاميرون".

تابع رئيس الفيفا: "منتخب الجزائر قدم مباراة كبيرة، وهذه هي كرة القدم، أحيانا تكون قاسية".

وتقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أمس الخميس باحتجاج رسمي للفيفا، يطلب فيه إعادة مباراة الكاميرون، بسبب الأخطاء التحكيمية الفادحة.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان رسمي :" تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بطعن رسمي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد التحكيم الفاضح الذي شوه نتيجة مباراة الإياب الفاصلة بين الجزائر والكاميرون التي لعبت في 29 مارس 2022 بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة".

تابع البيان:" الاتحاد الجزائري لكرة القدم مصمم على تفعيل جميع الوسائل المسموح بها قانونًا لاستعادة حقوقه وإعادة المباراة في ظل شروط تضمن نزاهة وحيادية التحكيم".

اختتم البيان:" كما طالب الفاف بفتح تحقيق من قبل هيئات الفيفا لتسليط كل الضوء على التحكيم في مباراة الجزائر والكاميرون".