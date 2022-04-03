رسميًا .. انطلاق تويوتا كورولا GR الرياضية موديل 2023

كشفت شركة تويوتا عن أحدث سيارة رياضية موديل 2023 وهى GR كورولا الجديدة ، والتى تأتى لمواجهة المنافسة أمثال سوبارو WRX وفولكس واجن جولف R .

تويوتا كورولا GR الرياضية

وتستمد السيارة تويوتا كورولا GR الرياضية موديل 2023 ، قوتها من محرك 1.6 لتر 3 سلندر تيربو الشهير لتويوتا، بقوة 304 حصان وعزم دوران 370 نيوتن متر، مقارنة بـ 170 حصان لكورولا القياسية.. كما أنها أقوى من أهم منافسيها مثل سوبارو WRX بقوة 275 حصان، وهيونداي فوليستر N بقوة 279 حصان.

تويوتا كورولا GR الرياضية

ويقترن المحرك بناقل يدوي 6 سرعات ودفع رباعي، وتأتي السيارة بغطاء محرك ألومنيوم، وأبواب أمامية من الألومنيوم كذلك لتخفيف الوزن بـ 86 كيلوجرام مقارنة بالموديل القياسي، كما تم تحسين ثبات الشاسيه ونظام التعليق والقدرة على المناورة بالسيارة.

تويوتا كورولا GR الرياضية

وتظهر السيارة تويوتا كورولا GR الرياضية موديل 2023 ، بجنوط سوداء مصقولة 18 إنش، داخل إطارات ميشلان Pilot Sport 4 عالية الأداء ونظام عادم فولاذي مصقول وجناح خلفي، وبالانتقال للمقصورة نرى لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وشاشة ترفيهية 8 إنش ونظام ملاحة متطور مع مساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

تويوتا كورولا GR الرياضية

وحصلت السيارة على عدد واسع من أحدث أنظمة السلامة لتويوتا، والتي تشمل التفادي المبكر للاصطدام بخاصية رصد المشاة، والتحذير من مغادرة حارة الطريق، والرادار الديناميكي، والمصابيح الأمامية بأشعة عالية أوتوماتيكية، وراصد النقطة العمياء، والمزيد، وستكشف تويوتا عن الأسعار لاحقاً.