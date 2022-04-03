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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. مواصفات سيارة برنامج رامز جلال الجديد.. وفيراري 488 تتعرض لحادث في لندن بعد قطع ميلين فقط

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها فى التالى:

 

رامز موفي ستار.. مواصفات السيارة بطلة برنامج رامز جلال الجديد

يقدم الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان المبارك هذا العام 2022، برنامج جديد للمقالب كعادته كل عام ، هذا العام تحت عنوان رامز موفي ستار .

 

سيارة 2022 Toyota bZ4X تكتسب مدى كهربائي أطول.. صور

اكتسبت Toyota bZ4X أرقام نطاق محسّنة قبل إطلاقها الأوروبي القادم، حيث من المقرر أن تبدأ عمليات تسليم أول سيارة دفع رباعي كهربائية بالكامل مخصصة للشركة في الصيف.

 

أودي Q5 موديل 2024 الجديدة كليًا بإعادة تصميم كاملة وتقنيات محسّنة.. صور

تستعد أودي للكشف عن نسخة جديدة كلياً من الجيل الثالث من طرازها العالمي الأكثر مبيعاً Q5 SUV ، والتي ستكون واحدة من سيارات ICE الجديدة، حيث ارتفعت المبيعات العالمية لسيارة Audi Q5 في عام 2021 بنسبة 5.3٪ لتصل إلى 293.069، وهو ما يمثل ما يقرب من سدس إجمالي مبيعات مجموعة أودي ذات العلامات التجارية الأربعة.

 

تويوتا تكشف عن كورولا GR الجديدة حصرياً للسوق الأمريكي.. صور

كشفت تويوتا عن سيارة GR Corolla الهاتشباك الجديدة تمامًا، والتي سيتم بيعها حصريًا في أمريكا، وتستعير هذه الهاتشباك المميزة العديد من المكونات المهمة من سيارة GR Yaris، والتي تباع في بقية انحاء العالم، وقد يكون لدى GR Corolla مجموعة نقل حركة مماثلة لـ GR Yaris، لكنها تختلف عن Yaris من ناحية التصميم.

 

سيارة فيراري 488 جديدة تتعرض لحادث في لندن بعد قطع ميلين فقط

تحطمت سيارة فيراري 488 بعد مغادرتها للوكيل في 1 أبريل، وبحسب حساب وحدة شرطة ديربيشاير للطرق على تويتر، اشترى سائق السيارة الخارقة فيراري 488 في الصباح وتحطمت السيارة بعد ميلين (3.2 كيلومتر) فقط.

رامز موفي ستار رامز جلال اودي Q5 فيراري

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