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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تعلن موعد إطلاق سيارة GLC موديل 2023 .. صور

مرسيدس تكشف عن موعد
مرسيدس تكشف عن موعد اطلاق سيارة GLC موديل 2023

عندما تصل سيارة 2022 Mercedes-AMG EQS إلى الوكلاء في وقت لاحق من هذا الربيع، ستبدأ أسعارها بسعر 148.550 دولارًا، ويعتبر هذا أول نموذج إنتاج للبطارية الكهربائية من AMG، ومن المؤكد أن AMG EQSلديها أرقام الأداء لدعم هذا السعر. 

مرسيدس تكشف عن موعد اطلاق سيارة GLCموديل 2023 

يمكن لمجموعة نقل الحركة ثنائية المحرك ضخ ما يصل إلى 751 حصانًا (560 كيلووات) وعزم دوران 752 رطلًا (1020 نيوتن متر) مع وظيفة التعزيز في السيارة، حيث لا يزال ناتج السيارة القياسي هو 649 حصان (483 كيلوواط) و 700 رطل قدم (949 نيوتن متر) من عزم الدوران، وستقدم مرسيدس AMG EQS في فئتين: Exclusive و Pinnacle ومع ذلك، لم توضح الشركة اختلافاتهم المحددة.

مرسيدس تكشف عن موعد اطلاق سيارة GLCموديل 2023 

سيتم طرح AMG EQS للبيع بقائمة طويلة من الميزات القياسية التي تشمل شاشة MBUXالهائلة 56 بوصة MBUXالتي تخفي ثلاث شاشات تحت لوح زجاجي واحد، يصل كل طراز من طرازات AMG EQS أيضًا مع نظام الدفع الرباعي AMG Performance 4Matic+ ونظام التعليق AMG Ride Control + ونظام التوجيه بالعجلات الخلفية، حيث تتلقى السيارة أيضًا مجموعة ميزات الأمان الخاصة بالعلامة التجارية.

مرسيدس تكشف عن موعد اطلاق سيارة GLC موديل 2023 

قامت AMG بأكثر من مجرد رفع القوة، حيث قام المهندسون بتعديل العديد من جوانب السيارة ، مما منحها إطارًا فرعيًا فريدًا، وحوامل محرك، وشعاع المحور الخلفي، وقام مهندسو AMG أيضًا بتثبيت AMG Sound Experience ، مما يسمح للسائقين باختيار ثلاث خصائص صوتية لسياراتهم.

مرسيدس تكشف عن موعد اطلاق سيارة GLC موديل 2023 

تأتي الطاقة من بطارية ليثيوم أيون بقدرة 107.8 كيلوواط / ساعة يمكنها تلقي تحديثات عبر الهواء لإعادة تنظيم نظام إدارة بطارية السيارة، ونطاق المسافة المقطوعة لا يزال لغزا، وذلك على الرغم من أن AMG EQS يمكن أن تضيف 186 ميلا (300 كيلومتر) من المدى في 15 دقيقة فقط مع الشحن السريع، وستقدم مرسيدس لعملاء AMG EQS شحن سريع مجاني للتيار المستمر لمدة 30 دقيقة وصيانة مجانية لمدة عامين.

مرسيدس تكشف عن موعد اطلاق سيارة GLC موديل 2023 

قد تكون سيارة 2022 Mercedes-AMG EQS هي الأولى من نوعها في عالم الأداء، لكنها لن تكون الأخيرة، حيث تنتشر مجموعات نقل الحركة الجزئية والكهربائية بالكامل في جميع أنحاء مجموعات سيارات مرسيدس و AMG، ونتوقع معرفة النطاق الرسمي للسيارة بالقرب من إطلاق السيارة في وقت لاحق من هذا الربيع، ويشكل AMG EQSعلاوة قدرها 45000 دولار على السعر المبدئي القياسي لـ EQSبما يزيد قليلاً عن 100000 دولار.

mercedes Pinnacle Exclusive مرسيدس amg الكهربائية

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