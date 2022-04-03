سيارة 2022 Toyota bZ4X تكتسب مدى كهربائي أطول.. صور

اكتسبت Toyota bZ4X أرقام نطاق محسّنة قبل إطلاقها الأوروبي القادم، حيث من المقرر أن تبدأ عمليات تسليم أول سيارة دفع رباعي كهربائية بالكامل مخصصة للشركة في الصيف.

تأتي سيارة Toyota bZ4X مدعومًا ببطارية 71.4 كيلو وات في الساعة، تقدم bZ4X نطاق WLTP رسميًا يبلغ 320 ميلًا في شكل الدفع الأمامي و 292 ميلًا للسيارات المجهزة بالدفع الرباعي، بينما في السابق كان من المتوقع أن يقدم النموذج حوالي 280 ميلًا من المدى.

سيارة 2022 Toyota bZ4X تكتسب مدى كهربائي أطول

تبدأ الأسعار من 41.950 جنيه إسترليني وتتوفر بأربعة مستويات للمواصفات، هي Pure و Motion و Vision وإصدار Premiere محدود تم تقديم نظام دفع رباعي كهربائي جديد يسمى X-modeللنموذج وتقول تويوتا إنه يمنح bZ4X "قدرة القيادة على الطرق الوعرة الرائدة في فئتها".

طرازات Pure-level Pure هي عبارة عن نظام دفع أمامي فقط ومجهزة بعجلات معدنية مقاس 18 بوصة ونظام وسائط متعددة بشاشة تعمل باللمس مقاس 8.0 بوصات وشاشة عرض رقمية مقاس 7.0 بوصة كميزة قياسية، وتشمل الميزات الأساسية الأخرى الكاميرا الخلفية، والدخول بدون مفتاح والتحكم في المناخ مع وظيفة التشغيل عن بعد.

سيارة 2022 Toyota bZ4X تكتسب مدى كهربائي أطول

يمكن للسائقين اختيار الدفع الأمامي أو الرباعي، وتبدأ الأسعار من 45.750 جنيه إسترليني وتكتسب جناحًا خلفيًا وزجاجًا خلفيًا للخصوصية، وفي الداخل تم تجهيز الطراز بمقاعد أمامية مُدفأة وإضاءة محيطة وصينية شحن لاسلكي للهاتف.

تتصدر مقصورة الرؤية تشكيلة طراز bZ4X العادية مع عجلات من سبائك الألمنيوم مقاس 20 بوصة، ومقاعد أمامية مهواة ومدفأة مع تنجيد من الجلد الصناعي وباب خلفي كهربائي مزود بجهاز استشعار، وتم تحسين السلامة من خلال مستشعرات ركن السيارة الخلفية مع الفرملة التلقائية والمساعدة في ركن السيارة عن بُعد بشكل قياسي أيضًا، تبدأ الأسعار من 47650 جنيه إسترليني.

سيارة 2022 Toyota bZ4X تكتسب مدى كهربائي أطول

تتوفر طرازات الإصدار المميز المحدود حصريًا من خلال خدمة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت من Toyotaوتتصدر نطاق الطرازات مؤقتًا، وتبدأ الأسعار من 51.550 جنيه إسترليني، ويشتمل مستوى القطع على جميع معدات Vision، ولكنه يكتسب أيضًا نظام صوت JBLبتسعة مكبرات صوت وفتحة سقف بانورامية الدفع الرباعي قياسي.

ظهر bZ4Xفي معرض LAللسيارات في وقت سابق من هذا العام، حيث أظهر تصميمًا جذريًا لم يتغير إلى حد كبير عن المفهوم المعروض في أبريل.

سيارة 2022 Toyota bZ4X تكتسب مدى كهربائي أطول

يشير عنصر "bZ" في اسمها إلى استراتيجية الكهربة "Beyond Zero" للعلامة التجارية اليابانية ، والتي من خلالها ستطلق ما لا يقل عن 15 مركبة تعمل بالكهرباء الخالصة بحلول عام 2025 ، بما في ذلك سبع سيارات تستخدم لقب bZ.