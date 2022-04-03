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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تكشف عن كورولا GR الجديدة حصرياً للسوق الأمريكي.. صور

تويوتا تكشف عن كورولا GR
تويوتا تكشف عن كورولا GR الجديدة حصرياً للسوق الأمريكي

كشفت تويوتا عن سيارة GR Corolla الهاتشباك الجديدة تمامًا، والتي سيتم بيعها حصريًا في أمريكا، وتستعير هذه الهاتشباك المميزة العديد من المكونات المهمة من سيارة GR Yaris، والتي تباع في بقية انحاء العالم، وقد يكون لدى GR Corolla مجموعة نقل حركة مماثلة لـ GR Yaris، لكنها تختلف عن Yaris من ناحية التصميم.

تويوتا تكشف عن كورولا GR الجديدة حصرياً للسوق الأمريكي

تعتبر كورولا GR الجديدة هي أحدث طراز من قسم الأداء GR في تويوتا، وهذه المرة تتجه إلى السوق الأمريكية حصرياً، استحوذ GR Yaris الخاص بالتجانس في الرالي على العملاء العالميين الذين يفضلون القيادة على الطريق رفقة سياراتهم تويوتا الهاتشباك، وحان دور أمريكا الآن للاستمتاع بشغف تويوتا الأخير لبناء بعض من أقوى سيارات الهاتشباك.

 

بالإضافة إلى الحجم فإن أكبر فرق بين GR Corolla و GR Yaris هو عدد الأبواب، حيث إن GR Yaris الأصغر عبارة عن سيارة بثلاثة أبواب، في حين أن GR Corolla الأكبر والأكثر عملية عبارة عن سيارة بخمسة أبواب، وذلك على الرغم من أن التصميم ذي الخمسة أبواب أكثر عملية، إلا أن التصميم ثلاثي الأبواب يعتبر الأجمل.

 

ستعتمد سيارة تويوتا GR Corolla الجديدة على محرك بقوة 300 حصان (223 كيلووات) بسعة 1.6 لتر، مع ناقل حركة يدوي بست سرعات وينتج محرك G16E-GTS القوي 100 حصان (75 كيلووات) لكل أسطوانة ويستخدم هندسة ذكية مثل نفاثات تبريد الزيت، وصمامات العادم الأكبر، ورأس الأسطوانة المصنوع آليًا لتحقيق الموثوقية لإنتاج هذه القوة، مع نظام الدفع الرباعي GR-Four من تويوتا والذي يمكنه تقسيم توزيع عزم الدوران بناءً على وضع القيادة.

 

تأتي GR Corolla في بمستويان من القوة مع الطراز القياسي الذي يطلق عليه Core، هذا الأخير يضيف سقفًا من ألياف الكربون، وتروس تفاضلية محدودة الانزلاق للانعطاف الأمامي والخلفي.

GR Corolla GR Yaris الهاتشباك تويوتا التصميم الدفع الرباعي

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