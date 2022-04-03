شاهد ..آلاف المتظاهرين في سويسرا يحتجون على الحرب بأوكرانيا

عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو يرصد لقطات لـ آلاف المتظاهرين في سويسرا يحتجون على الحرب في أوكرانيا .



واحتجّ الآلاف في العاصمة السويسرية برن وسط عاصفة ثلجية غير اعتيادية، مطالبين بإنهاء الحرب في أوكرانيا.



وتظاهر نحو عشرة آلاف شخص، بحسب منظمي المسيرة، حاملين أعلام أوكرانية وأعلام قوس قزح الداعية إلى السلام.



وتهدف المظاهرة لدفع سويسرا للمشاركة في الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الروسية من أوكرانيا، وفقًا للمنظمين.



وطالب المتظاهرون بدعم إضافي للاجئين الأوكرانيين وبفرض عقوبات جديدة على روسيا وخفض الواردات الروسية.



وسويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولها تاريخ طويل من الحياد، غير أنها أيّدت العقوبات التي فرضها الاتحاد على شخصيات روسية.





وأعلنت برن الشهر الماضي أنها جمدت نحو 6,2 مليارات دولار من الأصول الروسية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، لكن كييف تضغط على سويسرا لاتخاذ مزيد من الخطوات.



