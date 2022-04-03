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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية: حملات مكبرة لتطهير وتعقيم دور العبادة والأماكن الحيوية

تطهير ورش
تطهير ورش

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تنفيذاً لخطة وزارة الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، قامت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية،  بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بجميع دور العبادة، وجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت الأخري، وماكينات الصرافة، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، وتم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت التعليمية والصحية، والرش بالكلور المخفف بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في سياق متصل قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ علي تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، والإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

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وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الإجراءات الإحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، لتجنب إنتشار العدوى، مقدماً الشكر لجميع فرق العمل المشاركة علي المجهود المبذول، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

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