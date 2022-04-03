وزير الطاقة اليوناني: قد نتمكن من تجنب مشاكل إمدادات الغاز حتى إذا أوقفتها روسيا

قال وزير الطاقة اليوناني، كوستاس سكريكاس، إن اليونان قد تكون قادرة على تجنب مشاكل إمدادات الغاز إلى أجل غير مسمى، حتى إذا أوقفت روسيا تدفق الوقود، مضيفا أن الدفعة التالية لبلاده للمورد الروسي /جازبروم/ مستحقة هذا الشهر، وأن الإجراءات ستؤمن الإمدادات دون أي حد زمني إذا توافر الغاز الكافي في السوق العالمية.

وقال سكريكاس: "الدفعة التالية تستحق في 20 أبريل، لكن لا يمكننا الانتظار حتى ذلك الحين لمعرفة ما سيحدث"، بحسب صحيفة /كاثمريني/ اليونانية،وأنه بموجب خطتها للطوارئ، ستحصل اليونان، التي تستخدم الغاز أساسا لتوليد الطاقة، على كميات إضافية من الغاز المسال وتحول أربع محطات كهرباء تعمل بالغاز إلى الديزل، وقد يؤدي ذلك أيضا إلى زيادة مشتريات الغاز من أذربيجان.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن يوم الخميس الماضي أنه وقع مرسوما يطالب المشترين الأجانب بالدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي، اعتبارا من الأول من أبريل الجاري، وستتوقف العقود إذا لم يتم سداد المدفوعات، وقد أثار هذا الأمر مخاوف بشأن إمدادات الغاز في جميع أنحاء أوروبا.