الطبق بـ 5 جنيهات.. الجمر يقوي المناعة والضغط والسكر.. فيديو

رصدت عدسة موقع صدى البلد في أحد شوارع محافظة الإسكندرية رجلاً يبيع الجمر "قلب شجر النخيل " بسعر 5 جنيهات للطبق الواحد، كما أن الزبائن تتهافت عليه من جميع البلدان بسبب ما يقدمه الجمر من حالات شفاء لدة أمراض فيعتبرونه كالدواء.

وفي حوار خاص مع البائع "سعيد " قال إنه يبيع الجمر منذ عدة سنوات بمحافظة الإسكندرية ويحصل عليه من الزارعين من المحافظات المختلفة ويبيعه للمواطنين الطبق ب 5 جنيهات، والكيلو ب 100 جنيه.

وأشار إلى أن أكل الجمر سنة عن الرسول ومذكور في القرآن الكريم العديد من الآيات حول فوائده، فهو يقوى المناعة ويعالج الضغط وحالات ضعف القلب وأيضا الأمراض الخبيثة والتي أثبت ذلك من خلال زبائنه.

واختتم أنه طوال فصل الشتاء يرتدى الملابس الصيفية بسبب أكل الجمر الذي لا يجعله يشعر بالبرودة ولا يصاب بأمراض الأنفلونزا، كما أنه اعتبره علاجا لفيروس كورونا ، ناصحاً المواطنين بشرائه.