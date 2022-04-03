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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجراءات غير مسبوقة منذ تفشي ووهان الأول

الصين تسجل أعلى نسبة إصابة بكورونا منذ ذروة الموجة الأولى

كورونا خطر يتفشى
كورونا خطر يتفشى من جديد في شنجهاي

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 ومتغيراته وسلالاته من أوميكرون الأول والثاني ونوع دلتا في الصين مجددًا، لتكون الارتفاعات الحالية هي الأكبر منذ التفشي الأول في ووهان، حيث ظهر المرض المعدي لأول مرة، خاصة في مدينة شنجهاي التي تعد من بين أكبر المدن الصينية ومركزها المالي، وفق ما ذكرت صحيفة ذا جارديان البريطانية.

قالت التقارير الخارجة من وزارة الصحة الصينية إن عدد الإصابات المؤكدة التي تم رصدها خلال الساعات ال24 الماضية، كانت اليوم الأحد 438 حالة، إلى جانب  7788 حالة بدون أعراض، وذلك في ارتفاعٍ عن اليوم السابق على العد.
على الرغم من صغر حجمها وفقًا لمعايير بعض الدول ، إلا أن أعداد الحالات اليومية تعد من أكبر الحالات منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان بوسط البلاد في أواخر عام 2019.

بدأت شنجهاي التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة الأسبوع الماضي إغلاقًا على مرحلتين ، حيث من المفترض أن يُسمح لسكان قسم بودونج الشرقي بمغادرة منازلهم يوم الجمعة ، بينما خضع جيرانهم في القسم الغربي من بوكسي لفترة عزلة استمرت أربعة أيام.

على الرغم من هذا التأكيد ، لا يزال الملايين في بودونج موجودين في منازلهم وسط شكاوى بشأن تسلم الطعام وتوافر الأدوية والخدمات الصحية.

قالت التنبيهات الحكومية للسكان، بإنهم مطالبون بإجراء اختبار ذاتي لـكوفيد يوميًا واتخاذ الاحتياطات بما في ذلك ارتداء الكمامات داخل المنزل وتجنب الاتصال بأفراد الأسرة - وهي تدابير لم يتم تطبيقها على نطاق واسع منذ الأيام الأولى للوباء.

ذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية أن سون تشونلان ، الذي يشغل منصب مدير المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم ، حث على "اتخاذ خطوات حازمة وسريعة لوقف انتشار  كوفيد COVID-19 في شنجهاي في أقصر وقت ممكن".

امتد إغلاق كورونا في شنجهاي،  حيث أدى تفشي المرض إلى تدهور الاقتصاد، ومع ذلك ، شدد على "الالتزام الثابت" بنهج الصين المتشدد "صفر كوفيد" ، وفرض عمليات الإغلاق والعزل القسري لجميع الحالات المشتبه فيها والاختبارات الجماعية ، حتى مع الاعتراف بالعبء الاجتماعي والاقتصادي الكبير.

قال سون: "إنها مهمة شاقة وتحدي ضخم لمكافحة متغير أوميكرون مع الحفاظ على التشغيل الطبيعي للوظائف الأساسية في مدينة ضخمة".

ودعى إلى حماية الصناعات والمؤسسات الرئيسية وعمل سلاسل التوريد والصناعية في المحور التجاري ، إلى جانب ضمان "الظروف المعيشية الأساسية للناس والاحتياجات الطبية العادية".

تشير تقارير وسائل الإعلام الحكومية إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج، يوجه باستمرار هذا النهج الصارم المستمر ، بينما يسعى لتجنب المزيد من الضرر للاقتصاد المتعثر وضمان الاستقرار العام قبل مؤتمر الحزب الرئيسي المتوقع عقده في نوفمبر.
 

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