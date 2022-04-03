رئيس مركز تطوير الوافدين تشارك طلاب مدرسة الإمام الطيب إفطار رمضان.. صور

شاركت الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، الطلاب الوافدين المقيدين بمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده، في حفل الإفطار الجماعي الذي نظمه المركز أمس السبت في أول أيام شهر رمضان المبارك، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب؛ وذلك وسط جو من الحب والمشاركة من جميع القائمين على المدرسة من مشرفين، ومعلمين وإداريين، وعمال معاونة، وأفراد أمن.

حفل الإفطار الجماعي

وأعربت الدكتورة نهلة الصعيدي عن سعادتها بتواجدها وسط أبنائها وبناتها، وحرصها على تناولها وجبة الإفطار مع الطلاب في أول أيام شهر رمضان الفضيل، مؤكدة على أن المركز يسعى دائما إلى التواصل المستمر مع الطلاب في جميع الأوقات والمناسبات الاجتماعية والدينية من أجل تدعيم الترابط و الانتماء لمؤسسة الأزهر الشريف، مشيرة إلى أن العملية التعليمية لا تؤتي ثمارها إلا بالمشاركة في كل أنشطة الطلاب والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم.

وأوضحت أن الهدف من هذا الإفطار الجماعي هو زيادة الروابط الاجتماعية وتوثيق وإثراء العلاقات الإنسانية بين الطلاب الوافدين داخل منظومة الوافدين.

وقد تركت مشاركة الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس المركز للطلاب في الإفطار الجماعي الرمضاني أثرًا طيبًا في نفوسهم وبصمة حب على وجوههم.