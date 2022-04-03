عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أبرز 5 تطبيقات للذكر ومواقيت الصلاة لشهر رمضان 2022

أبرز 5 تطبيقات للذكر
أبرز 5 تطبيقات للذكر ومواقيت الصلاة لشهر رمضان 2022

يبحث الصائمون عن أفضل تطبيقات رمضان لهذا العام، إذ يهتم العديد من مستخدمي الهواتف الذكية بالحصول على تطبيقات رمضانية تساعدهم خلال الشهر الكريم على قراءة القرآن والكتب الدينية والأذكار، مع الاهتمام الكبير بتحميل وتتبيث عدد من التطبيقات الدينية على الهواتف الذكية، وقد اخترنا لكم في موضوعنا التالي مجموعة من التطبيقات التي يمكنها أن تساعدكم في هذا الشهر الفضيل.


أبرز 5 تطبيقات للذكر ومواقيت الصلاة لشهر رمضان 2022

تضم المتاجر الالكترونية مجموعة من تطبيقات الهواتف الذكية التي تتمتع بثوب رمضاني مميز، وتقدم عددا كبيرا من المميزات، التي تجعل من صيام الشهر الفضيل وقتا ذكيا طوال الوقت، وسنستعرض فيما يلي أبرز 5 تطبيقات للذكر ومواقيت الصلاة لشهر رمضان 2022.

 

تطبيقات دينية علي الهاتف في رمضان .. إليك أبرزها

أفضل تطبيقات لمساعدتك في شهر رمضان 2022

 

1. تطبيق ذكر بدون نت:

يوفر لك تطبيق "ذكر" الوصول إلى جميع الأذكار والأدعية المهمة في القرآن والسنة بدون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، يتميز تطبيق "ذكر" عن بقية تطبيقات الدينية الأخرى بخصائص ممتعة، من بينها الحصول على الإشعارات خلال اليوم، إمكانية تكبير الخط أو تصغيره بكل سهولة، نافذة متميزة تشمل كل الأدعية التي تحتاجها من الكتاب والسنة، كما يدعم التطبيق الوضع الداكن مما يوفر لك قراءة ليلية أكثر راحة للعين.

ولتحميل تطبيق ذكر بدون نت من متجر جوجل بلاي اضغط هنا

أبرز 5 تطبيقات للذكر ومواقيت الصلاة لشهر رمضان 2022


2. تطبيق الأذان:

يساعدك تطبيق الأذان خلال شهر رمضان الكريم على الحفاظ على أداء الصلوات الخامسة في أوقاتها، من خلال عرض مواقيت الصلاة وفقا لموقعك تلقائيا، كما يوفر التطبيق محدد القبلة، كما يتيح التطبيق لمستخدمي آيفون وأندرويد تتبع أداء صلواتهم عن طريق تسجيلها داخل ميزة كتاب الصلاة بطريقة سهلة.

ولتحميل تطبيق الأذان من متجر جوجل بلاي اضغط هنا

أبرز 5 تطبيقات للذكر ومواقيت الصلاة لشهر رمضان 2022


3. تطبيق المصلي:

يساعدك تطبيق المصلي خلال شهر رمضان على تيسير جميع الأمور التي تتعلق بالعبادة، حيث يوفر لك التطبيق معرفة أوقات الصلاة وفقا لدولتك، كما يظهر لك الوقت المتبقي لكل صلاة، كا يوفر لك إمساكية شهر رمضان بأكمله، بالإضافة إلى تحديد اتجاه القبلة باستخدام 4 طرق مختلفة.

ولتحميل تطبيق المصلي من متجر جوجل بلاي اضغط هنا

أبرز 5 تطبيقات للذكر ومواقيت الصلاة لشهر رمضان 2022

4. تطبيق Muslim Kids Guide:

هو تطبيق أدعية يومية للأطفال، يحتوي على رسومات جميلة لتعليم الأطفال الصلاة، وكيفية أداء الصلاة والوضوء خطوة بخطوة بطريقة جذابة، ويتوفر التطبيق بـ 3 لغات هي العربية والفرنسية والإنجليزية، فهو من أفضل تطبيقات رمضان المخصصة للأطفال.

ولتحميل تطبيق Muslim Kids Guide من متجر جوجل بلاي اضغط هنا

أبرز 5 تطبيقات للذكر ومواقيت الصلاة لشهر رمضان 2022

5. تطبيق حقيبة الصائم:

يعد تطبيق حقيبة الصائم برنامج جامع لكل ما يحتاجه الصائم خلال شهر مضان الكريم، من حقيبة تشمل كل من فتاوى، نصائح طبية، وتوجيهات إيمانية، كما يحوي قسم مخصص للنساء يحوي برامج و فتاوى وهو من أول تطبيقات رمضان التي تقدم هذه النوعية من الميزات.

ولتحميل تطبيق حقيبة الصائم من متجر جوجل بلاي اضغط هنا

أبرز 5 تطبيقات للذكر ومواقيت الصلاة لشهر رمضان 2022
تطبيقات تطبيقات رمضان 2022 تطبيقات رمضانية الهواتف الذكية التطبيقات الدينية جوجل بلاي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

محمد صلاح يتصدر عناوين الصحف العالمية بعد موافقته التجديد مع ليفربول

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

إلهام شاهين: الله يحرق السوشيال ميديا بجاز.. ومعرفش مين مي العيدان دي

الأرصاد: الخميس ذروة ارتفاع الحرارة .. وانخفاض بداية من الأسبوع المقبل

سعر الذهب اليوم الأحد 3-4-2022

موضوعات متعلقة

كيف تعرف أنك محظور على تطبيق WhatsApp؟

طريقة تسريع اللاب توب لحل مشكلة بطء الجهاز بدون برامج

6 تغييرات مهمة يضيفها واتساب لمستخدمي آيفون وأندرويد قريبا

احذفه فورا.. تطبيق خبيث يهدد آلاف من مستخدمي أندرويد

ترشيحاتنا

الكشف عن ضيوف الأسبوع الأول من برنامج العرافة .. خاص

حصن مصر ..القصة الكاملة لإنقاذ المشير طنطاوي للبلاد من مخططات الجماعة الإرهابية

زكاة الفطر 2022 .. أحكامها وفضل التعجيل بإخراجها

الرواة| قصة المبرأة بوحي السماء وأفقه نساء الأمة

هل ينوي بوتين إعلان انتصار روسيا في الشرق الأوكراني؟

أبرز 5 تطبيقات للذكر ومواقيت الصلاة لشهر رمضان 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد داود : توقعنا مقارنة النسخة العربي من سوتس بالأمريكي.. أتمنى العمل مع زوجتي.. وٱولادي يتفهمون ظروف عملي (حوار)

في الأصل إغريقي.. فانوس رمضان لا يمكن الاستغناء عنه لاكتمال فرحة الأطفال

نجوم الزمن الجميل على أغلفة المجلات بـ الفوانيس .. صور

جريمة على إنستجرام.. طفلة بريطانية تقتل ابن عمها ثم تنتحر في بث مباشر

فيديو

بتوصيات من وزارة الصحة.. فئات ممنوعة من صيام رمضان

خلي بالك.. أضرار كثيرة لتناول التمر الهندي.. تعرف عليها|فيديو جراف

تقي من التشنجات والإرهاق.. أطعمة يجب تناولها خلال الصيف

رامز موفي ستار.. كواليس صادمة عن هجوم حنان مطاوع على رامز جلال

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ