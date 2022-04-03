يبحث الصائمون عن أفضل تطبيقات رمضان لهذا العام، إذ يهتم العديد من مستخدمي الهواتف الذكية بالحصول على تطبيقات رمضانية تساعدهم خلال الشهر الكريم على قراءة القرآن والكتب الدينية والأذكار، مع الاهتمام الكبير بتحميل وتتبيث عدد من التطبيقات الدينية على الهواتف الذكية، وقد اخترنا لكم في موضوعنا التالي مجموعة من التطبيقات التي يمكنها أن تساعدكم في هذا الشهر الفضيل.



أبرز 5 تطبيقات للذكر ومواقيت الصلاة لشهر رمضان 2022

تضم المتاجر الالكترونية مجموعة من تطبيقات الهواتف الذكية التي تتمتع بثوب رمضاني مميز، وتقدم عددا كبيرا من المميزات، التي تجعل من صيام الشهر الفضيل وقتا ذكيا طوال الوقت، وسنستعرض فيما يلي أبرز 5 تطبيقات للذكر ومواقيت الصلاة لشهر رمضان 2022.

1. تطبيق ذكر بدون نت:

يوفر لك تطبيق "ذكر" الوصول إلى جميع الأذكار والأدعية المهمة في القرآن والسنة بدون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، يتميز تطبيق "ذكر" عن بقية تطبيقات الدينية الأخرى بخصائص ممتعة، من بينها الحصول على الإشعارات خلال اليوم، إمكانية تكبير الخط أو تصغيره بكل سهولة، نافذة متميزة تشمل كل الأدعية التي تحتاجها من الكتاب والسنة، كما يدعم التطبيق الوضع الداكن مما يوفر لك قراءة ليلية أكثر راحة للعين.

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أبرز 5 تطبيقات للذكر ومواقيت الصلاة لشهر رمضان 2022



2. تطبيق الأذان:

يساعدك تطبيق الأذان خلال شهر رمضان الكريم على الحفاظ على أداء الصلوات الخامسة في أوقاتها، من خلال عرض مواقيت الصلاة وفقا لموقعك تلقائيا، كما يوفر التطبيق محدد القبلة، كما يتيح التطبيق لمستخدمي آيفون وأندرويد تتبع أداء صلواتهم عن طريق تسجيلها داخل ميزة كتاب الصلاة بطريقة سهلة.

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أبرز 5 تطبيقات للذكر ومواقيت الصلاة لشهر رمضان 2022



3. تطبيق المصلي:

يساعدك تطبيق المصلي خلال شهر رمضان على تيسير جميع الأمور التي تتعلق بالعبادة، حيث يوفر لك التطبيق معرفة أوقات الصلاة وفقا لدولتك، كما يظهر لك الوقت المتبقي لكل صلاة، كا يوفر لك إمساكية شهر رمضان بأكمله، بالإضافة إلى تحديد اتجاه القبلة باستخدام 4 طرق مختلفة.

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أبرز 5 تطبيقات للذكر ومواقيت الصلاة لشهر رمضان 2022

4. تطبيق Muslim Kids Guide:

هو تطبيق أدعية يومية للأطفال، يحتوي على رسومات جميلة لتعليم الأطفال الصلاة، وكيفية أداء الصلاة والوضوء خطوة بخطوة بطريقة جذابة، ويتوفر التطبيق بـ 3 لغات هي العربية والفرنسية والإنجليزية، فهو من أفضل تطبيقات رمضان المخصصة للأطفال.

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أبرز 5 تطبيقات للذكر ومواقيت الصلاة لشهر رمضان 2022

5. تطبيق حقيبة الصائم:

يعد تطبيق حقيبة الصائم برنامج جامع لكل ما يحتاجه الصائم خلال شهر مضان الكريم، من حقيبة تشمل كل من فتاوى، نصائح طبية، وتوجيهات إيمانية، كما يحوي قسم مخصص للنساء يحوي برامج و فتاوى وهو من أول تطبيقات رمضان التي تقدم هذه النوعية من الميزات.

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