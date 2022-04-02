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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل تطبيقات لمساعدتك في شهر رمضان 2022

أفضل تطبيقات لمساعدتك
أفضل تطبيقات لمساعدتك في شهر رمضان 2022

تضم قائمة أفضل تطبيقات لمساعدتك في شهر رمضان، العديد من البرامج المفيدة التي تقدم الكثير من المزايا التي يمكنك الاستفادة منها بشكل كامل طوال الشهر المبارك، حيث يوفر متجر جوجل بلاي مجموعة كبيرة من التطبيقات التي يمكن أن تساعد الصائمين في تحقيق أقصى استفادة من هواتفهم الذكية خلال أيام رمضان، لذا سنستعرض خلال تقريرنا التالي أفضل تطبيقات لمساعدتك في شهر رمضان 2022.


أفضل تطبيقات لمساعدتك في شهر رمضان 2022

 

أفضل تطبيقات لتحديد القبلة على آيفون وأندرويد عند السفر

أفضل تطبيقات مجانية لاستعادة الصور المحذوفة

 

1. تطبيق "Muslim Pro":

هو يعتبر التطبيق الإسلامي الأكثر شهرة على متجر جوجل بلاي، يستخدمه أكثر من 110 مليون مسلم في جميع أنحاء العالم، حيث يتيح التطبيق للمستخدم التعرف على أوقات الصلاة بدقة وفقا للدولة التي يتواجد بها إذا كان كثير التنقل والسفر، كما يحتوي تطبيق "مسلم برو" على مزايا خاصة للقرآن الكريم، حيث يعرض البرنامج المصحف الشريف بالكامل إلى جانب النصوص العربية والترجمات والتلاوات المسموعة، كما يحوى التطبيق محدد موقع القبلة الذي سوف يخبرك بالاتجاه الصحيح للقبلة وكما يتيح لك الاطلاع على التقويم الهجري، وخريطة لمطاعم الأكل الحلال والمساجد وغيرها المزيد.


يمكنك تحميل تطبيق "مسلم برو" من هنا


2. تطبيق "مواقيت الصلاة - رمضان 2022":

يعد تطبيق "مواقيت الصلاة - رمضان 2022"، واحد من أفضل تطبيقات رمضان لهواتف أندرويد، حيث يسمح لك بأداء العديد من الأشياء، فإذا كنت تريد التوقيت الدقيق لتناول الإفطار فإنه يتيح لك ضبط الإشعارات المخصصة لوقت الافطار، والاستماع إلى القرآن الكريم بالإضافة إلى الاستماع أغاني رمضان، كما يساعد التطبيق على تحديد اتجاهات القبلة، كما يمكنك استخدام التطبيق بدون الاتصال بشبكة الانترنت وأكثر من ذلك.


يمكنك تحميل تطبيق  "مواقيت الصلاة - رمضان 2022" من هنا


3. تطبيق "القرآن المجيد":

هو تطبيق مميز للقرآن الذي يجمل حياتك ببركة القراءة والاستماع إلى القرآن أثناء التنقل، كما يتيح لك معرفة أوقات الصلاة في جميع أنحاء العالم مع خيار تنبيه الأذان، كما يوفر التطبيق ميزة الوضع الليلي لمن يفضلون قراءة المصحف الشريف عبر الهاتف.

يمكنك تحميل تطبيق "القرآن المجيد" من هنا

4. تطبيق "اكلات رمضان 2022":

يحتوي تطبيق "اكلات رمضان 2022"، على وصفات سهلة وبسيطة من اكلات سريعة التحضير ووصفات حصرية قد لا تجدها في تطبيقات أخرى، من بين شوربات وحلويات ومقبلات وعصائر وفطور وسمبوسة واكلات صحية لشهر رمضان المبارك.

يمكنك تحميل تطبيق "اكلات رمضان 2022" من هنا

5. تطبيق "خلفيات رمضان 2022":

يحتوي هذا التطبيق على العديد من الاقسام الرائعة الخاصة بخلفيات شهر رمضان الكريم ومن بين هذه الاقسام خلفيات رمضان 2022 بدقة 4k، بالإضافة إلى كل ما يخص رمضان كريم من خلفيات مميزة للهواتف الذكية. 
 

يمكنك تحميل تطبيق "خلفيات رمضان 2022" من هنا

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