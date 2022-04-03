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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السفير البريطاني: نقدر ما يتم من تطور وجهود إصلاحية في مصر

أعرب السفير البريطاني
أعرب السفير البريطاني بالقاهرة

استقبل هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، جاريث بايلي Gareth Bayley سفير بريطانيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشاد الوزير، في بداية اللقاء، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وبريطانيا، معربا عن التطلع لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية.

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وقدم "توفيق" عرضًا حول أبرز القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام،  وكذلك ملامح جهود إعادة الهيكلة والإصلاح في النواحي الإدارية والفنية والمالية، مؤكدًا تشجيع الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص.

كما عرض الوزير عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات متنوعة، منها المركبات الكهربائية بأحجام مختلفة وصناعة مكونات المركبات الكهربائية وتطوير البطاريات ونظم التحكم، بالإضافة إلى مشروع تصنيع الأمونيا الخضراء في شركات الأسمدة التابعة، وذلك في إطار التوجه العالمي نحو استخدام الطاقة النظيفة، وتضمن العرض فرصًا متعددة للاستثمار من بينها الفنادق والمركبات الكهربائية والغزل والنسيج.

وتطرق اللقاء إلى الجهود الجارية استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27 " بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر 2022.

من جانبه، أعرب السفير البريطاني بالقاهرة عن تقديره لما يتم من جهود إصلاحية في مصر والتطور الذي تشهدهع العديد من القطاعات، مؤكدًا استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات.
 

قطاع الاعمال العام التعاون الاقتصادى الطاقة النظيفة تغير المناخ مدينة شرم الشيخ Finance Real Estate

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