وزير قطاع الأعمال العام يشهد افتتاح المرحلة الأولى لتطوير فرع عمر أفندي بمدينة نصر

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح المرحلة الأولى من تطوير فرع شركة عمر أفندي الواقع بشارع الصوالحي بمدينة نصر.

وأجرى الوزير، جولة داخل أقسام الفرع لتفقد أعمال التطوير والمعروضات، حيث أشاد بجودة المنتجات وأسعارها التنافسية، مشيرا إصلاح أن التطوير يأتي في إطار تحديث فروع شركة عمر أفندي ضمن برنامج إصلاح وإعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة، وتعظيم الاستفادة من جميع الأصول المملوكة لها واستغلالها على النحو الأمثل.

يعود تاريخ إنشاء الفرع إلى عام 1989م، وتبلغ مساحته الإجمالية 7941 متر مربع مقسمة على (بدروم، أرضي، 3 طوابق).

وشملت أعمال التطوير في المرحلة الأولى (الواجهة / لاند سكيب / البدروم / الدور الأرضي)، واستغرقت نحو 6 أشهر، وتم التطوير بالشراكة مع القطاع الخاص حيث تم التعاقد بنظام المشاركة لبدروم الفرع لصالح إحدى للمرحلة السوبر ماركت الشهيرة.

وبلغت تكلفة التطوير للمرحلة الأولى نحو 36.4 مليون جنيه، ومن المقرر تنفيذ أعمال المرحلة الثانية للتطوير خلال العام المالي 2022/2023 لتشمل إحلال وتجديد محطة التكييف المركزي واللوحات الكهربائية، وأعمال الديكور والإنارات للطوابق الثلاثة، بالإضافة إلى استكمال شبكة الكاميرات والإنذار المبكر للحريق لباقي الأدوار، وذلك بتكلفة إجمالية حوالي 14.4 مليون جنيه.