عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

للتجار| آلية تسجيل الضامن الإحتياطي للشيكات ..اعرفها

صورة تعبيرية - شيك
صورة تعبيرية - شيك

وضع  قانون التجارة ضوابط وآليات لمزاولة التاجر للمهنة، وذلك لمختلف الفئات سواء كانت أشخاصا اعتبارية أو أفرادا طبيعية من أجل إحداث الرقابة والحوكمة الشديدة على ممارسة الأنشطة التجارية لما تمثله من  قيمة مضافة داعمة للاقتصاد القومي، وباعتبار الشيك أحد أهم وسائل الدفع بالتقسيط في عمليات البيع والشراء، لم يغفل القانون وضع ضوابط منظمة لاستخدامها بشكل سليم.

وفي هذا السياق نصت المادة (500) علي أنه يجوز ضمان الوفاء بقيمة الشيك كلها أو بعضها من ضامن احتياطى ويجوز أن يقدم هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز تقديمه من أحد الموقعين على الشيك.

وأشارت المادة (501) إلي إنه يكتب الضمان الاحتياطى على الشيك، ويؤدى الضمان بعبارة "للضمان الاحتياطى" أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، ويوقعه الضامن، ويستفاد الضمان الاحتياطى من مجرد توقيع الضامن على صدر الشيك.

الضرائب: تواجد ممثلى جهاز تنمية المشروعات بمقر وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة يوميًا

وزيرة التجارة: الجناح المصري بإكسبو دبي 2020 استقبل 1.5 مليون زائر

ويذكر فى الضمان الاحتياطى اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب.

ولفتت المادة (502) إلي إنه يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون، ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحًا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلاً لأى سبب آخر غير عيب فى الشكل.

وإذا أوفى الضامن الاحتياطى قيمة الشيك آلت إليه الحقوق الناشئة عنه قبل المضمون وكل ملتزم بموجب الشيك قبل هذا المضمون.

ويعد الشيك الصادر فى مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك. والصك المسحوب فى صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكا.

وإذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف.

ضامن احتياطى الضامن الشيك بنك الشيك المكتوب بالحروف قيمة مضافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

محمد صلاح يتصدر عناوين الصحف العالمية بعد موافقته التجديد مع ليفربول

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

إلهام شاهين: الله يحرق السوشيال ميديا بجاز.. ومعرفش مين مي العيدان دي

الأرصاد: الخميس ذروة ارتفاع الحرارة .. وانخفاض بداية من الأسبوع المقبل

سعر الذهب اليوم الأحد 3-4-2022

ترشيحاتنا

قبل مواجهة الهلال.. سيناريو وحيد يطيح بـ الأهلي خارج دوري أبطال إفريقيا

الكشف عن ضيوف الأسبوع الأول من برنامج العرافة .. خاص

حصن مصر ..القصة الكاملة لإنقاذ المشير طنطاوي للبلاد من مخططات الجماعة الإرهابية

زكاة الفطر 2022 .. أحكامها وفضل التعجيل بإخراجها

الرواة| قصة المبرأة بوحي السماء وأفقه نساء الأمة

هل ينوي بوتين إعلان انتصار روسيا في الشرق الأوكراني؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد داود : توقعنا مقارنة النسخة العربي من سوتس بالأمريكي.. أتمنى العمل مع زوجتي.. وٱولادي يتفهمون ظروف عملي (حوار)

في الأصل إغريقي.. فانوس رمضان لا يمكن الاستغناء عنه لاكتمال فرحة الأطفال

نجوم الزمن الجميل على أغلفة المجلات بـ الفوانيس .. صور

جريمة على إنستجرام.. طفلة بريطانية تقتل ابن عمها ثم تنتحر في بث مباشر

فيديو

بتوصيات من وزارة الصحة.. فئات ممنوعة من صيام رمضان

خلي بالك.. أضرار كثيرة لتناول التمر الهندي.. تعرف عليها|فيديو جراف

تقي من التشنجات والإرهاق.. أطعمة يجب تناولها خلال الصيف

رامز موفي ستار.. كواليس صادمة عن هجوم حنان مطاوع على رامز جلال

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ