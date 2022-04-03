سكرتير مساعد كفر الشيخ تتابع رصف شوارع شرق المدينة.. صور

تابعت المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، والمشرفة على الوحدة المحلية بكفر الشيخ، بدء أعمال وضع طبقة السن الأبيض بشارع الجيش، بشرق كفر الشيخ، تمهيداً لرصفه.

يأتي هذا بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستكمال رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والحيوية بمدينة كفر الشيخ، وإعادة تنظيمها مرورياً للقضاء على الزحام والتكدس المروري.

ووجهت السكرتير العام المساعد بسرعة الانتهاء من الأعمال وفتح الطريق، وتنفيذ تكليفات محافظ كفر الشيخ، مشددة على تنظيم الحركة بالشارع بنظام اتجاه واحد للقضاء على الزحام والتكدس المروري.