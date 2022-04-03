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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعي .. البورصة تربح 12.7 مليار جنيه والمؤشر يقفز 2.8%

صدى البلد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع وشهر أبريل، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 12.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 739.126 مليار جنيه.

البورصة تربح 9 مليارات جنيه ومؤشرها يقفز 2.2%

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات أول جلسات أبريل


وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.88%، ليغلق عند مستوى 11562 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 1962 نقطة.

زاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.51% ليغلق عند مستوى 14054 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 4563 نقطة.

و صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 1925 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 2931 نقطة.

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