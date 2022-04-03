ليتوانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعلن وقف واردات الغاز الروسي

أصبحت ليتوانيا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ترفض واردات الغاز الروسي، وفقا لرئيسة وزراء البلاد.

وحسب "سي إن إن"، قالت رئيسة وزراء ليتوانيا إنجريدا سيمونيتي: "أصبحت ليتوانيا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ترفض واردات الغاز الروسي، وفقا لرئيس وزراء البلاد".

وأضافت أن القرار يجعل ليتوانيا 'أول دولة في الاتحاد الأوروبي' ترفض واردات الغاز الروسية.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في حوالي 40٪ من غازه الطبيعي. كما توفر روسيا حوالي 27٪ من وارداتها النفطية، و46٪ من وارداتها من الفحم. وإذا ما أخذنا هذه التجارة مجتمعة، فإنها تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات سنويا إلى روسيا.

ووعدت أوروبا بتنويع إمداداتها من الطاقة من قبل، لا سيما في عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا. ولم يتم إحراز تقدم يذكر، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن ألمانيا – أكبر عميل للطاقة في روسيا في أوروبا – لم ترغب في هز القارب مع موسكو. ولكن قرار الرئيس فلاديمير بوتن بإصدار أمر بغزو الشهر الماضي غير كل ذلك.

في أوائل مارس، حدد مسؤولو الاتحاد الأوروبي خططا لخفض واردات الغاز الروسي بنسبة 66٪ هذا العام.