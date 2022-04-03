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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الروسي يأسر 11 مسئولًا أوكرانيا في 6 مدن

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قالت نائب رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، اليوم الإثنين، إن 11 مسؤول أوكرانيا من قادة المجتمع وقعوا في أسر الجيش الروسي.

وقالت فيريشوك في بيان نُشر عبر “تيليجرام”، إن من بينهم الأسرى مسؤولون من مناطق كييف وخيرسون وخاركيف وزابوريجيا وميكولايف ودونيتسك.

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وأضافت أن أوكرانيا أبلغت “اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة وجميع المنظمات الممكنة بوضعهم”.

وقالت فيريشوك إنهم أبلغوهم  عن أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

وأضافت: “نطالبهم ببذل كل ما في وسعهم لتحرير مدنيينا ورؤساء بلديات وكهنة وصحفيين ونشطاء”.

وتابعت قائلة: “إنهم محتجزون بشكل غير قانوني وقسري، ولديهم الحق في القتال من أجلهم. نحن نفعل ذلك ونشجع الآخرين على القيام بذلك”.

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