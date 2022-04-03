من غير ما تلغي العزومات .. ازاي توفري في رمضان ؟

تحدثت الدكتورة إيمان شاهين، استاذ إدارة المنزل ومؤسسات الأسرة والطفولة عن طرق التوفير خلال شهر رمضان، قائلة:" شهر رمضان هو شهر تعبد قبل مايكون شهر عمل الأصناف طوال الأيام "، معقبة:" كل أسرة لها بنود إنفاق مختلفة من ناحية الغذاء والمسكن والملبس ويحكم بنود الإنفاق الدخل يعني مش كل اللي نفسي فيه هعمله ".



وأضافت "شاهين" خلال حوارها ببرنامج "ست الستات" من تقديم الإعلامية دينا رامز والمُذاع على فضائية "صدى البلد"، :" مش لازم اعمل كميات كبيرة تجهد دخل الأسرة واكتفي بعمل فقط مايحتاجه أفراد الأسرة".

وتابعت :" وقبل موسم رمضان بنلاحظ ارتفاع في الأسعار نتيجة أن الغلبية العظمى بينزل يشتري كميات كبيرة تفوق احتياجاته"، متابعة :" المفروض نشتري احتياجاتنا بشكل أسبوعي أو نصف أسبوعي لأن بالفعل الكميات موجودة في السوق مش بتنهتي".



واستطردت:" شراء كميات كبيرة من السلع بيؤدي لعمل أزمة في السوق"، مؤكدة :" ربة المنزل لها دور كبير اوي في ضبط الميزانية".



