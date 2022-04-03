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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تصدره التريند.. تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل جوقة عزيزة

جوقة عزيزة
جوقة عزيزة

تصدر المسلسل السوري جوقة عزيزة، تريند جوجل وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل.

ويعرض مسلسل جوقة عزيزة ، على قنوات روتانا دراما، وعمّان، والسومرية، والسورية، وسورية دراما، ومنصة شاهد vip، وArt حكايات، lbc، عمان tv، وفلسطين، وسما.

ونجح المسلسل السوري جوقة عزيزة، الذي يعرض في الموسم الرمضاني 2022، في جذب أنظار واهتمام الجمهور والمتابعين بمجرد عرض الحلقة الأولى منه.

المسلسل من إخراج تامر إسحاق، وتأليف خلدون قتلان، وبطولة نسرين طافش، وسلوم حداد، وأيمن رضا، وخالد القيش، وهبة نور، ونورا رحال، وعدنان أبو الشامات، والفنان اللبناني وسام حنا، وآخرون.

أحداث المسلسل :

تدور أحداث مسلسل جوقة عزيزة في بلاد الشام خلال ثلاثينيات القرن الماضي، في حقبة الاحتلال الفرنسي لسوريا. وتتمحور قصة المسلسل حول فتاة جميلة تعمل كراقصة ويقع في حبها كولونيل فرنسي، بطلتها "عزيزة" الراقصة التي ذاع صيتها، وفتنت رجال زمانها، ولقبت بـ"ملكة المسرح"، ووصلت بدهائها إلى ما لم يسبقها إليه أحد.

نسرين طافش وجوقة عزيزة:

تصور النجمة نسرين طافش ، مشاهدها الأخيرة في مسلسلها الجديد "جوقة عزيزة" الذى تعود به إلى الدراما السورية، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تنتهى من آخر مشاهدها في العمل يوم الأربعاء المقبل.

وشاركت نسرين طافش متابعيها بجلسة تصوير من زمن العشرينات، وهذه الصور ضمن مشاهد المسلسل، حيث تلعب نسرين شخصية "عزيزة خانم" الملقبة بملكة المسرح، لاسيما وأن الشخصية خلال الأحداث برعت في الغناء والرقص والتمثيل، وكانت أول امرأة تؤسس مسرحا للفنون باسمها، كما تتمتع بشخصية قيادية وخفيفة الظل وذكاء أنثوي فريد جعلها تتمتع بكاريزما لا تقاوم وشهرة ونجاح كبيرة.

جوقة عزيزة المسلسل السوري جوقة عزيزة تريند جوجل روتانا دراما الموسم الرمضاني

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