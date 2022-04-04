فيراري 812 كومبيتيسيون تخطف الأنظار في ظهورها الأول .. فيديو

تواصل شركة فيراري الإيطالية تعزيز تواجدها داخل الأسواق العالمية بالعديد من الإصدارات القوية والمميزة، والتي تتسم بالطابع الرياضي، بالإضافة إلى القدرات الخاصة بكل نسخة من خلال الحالة الفنية للمحركات، وقدرات الدفع، مع إمكانيات التسارع والانطلاق.

فيراري 812 كومبيتيسيون تخطف الانطار في ظهورها الاول

ومن بين الإصدارات الفريدة التي تقدمها شركة فيراري في النسخة 812 كومبيتيسيون، والتي استطاعت قناة TheTFJJ رصدها عبر مقطع فيديو نشرته بموقع YOUTUBE، بعد أن تم تصوير تلك النسخة من داخل إحدى الشاحنات المخصصة لنقل السيارات.

فيراري 812 كومبيتيسيون تخطف الانطار في ظهورها الاول

فيراري 812 كومبيتيسيون تخطف الأنظار في ظهورها الأول

فيراري 812 كومبيتيسيون تخطف الانطار في ظهورها الاول

وتعد هذه النسخة أول سيارة إنتاج في عاصمة المملكة المتحدة، حيث تقدم بمحرك مكون من 12 أسطوانة طراز V، سعة 6500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 830 حصانا، وعزما أقصى للدوران يبلغ 692 نيوتن/متر.

فيراري 812 كومبيتيسيون تخطف الانطار في ظهورها الاول

بينما تصل السرعة القصوى للسيارة فيراري 812 كومبيتيسيون إلى 340 كيلومترا في الساعة، ومن خلال تلك الإمكانيات الفنية، يمكن للسيارة أن تصل من نقطة الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 2.85 ثانية، على ان تصل من نفس النقطة إلى سرعة 200 كم/ساعة في فترة زمنية مدتها 7.5 ثانية فقط.

فيراري 812 كومبيتيسيون تخطف الانطار في ظهورها الاول

وظهرت السيارة فيراري 812 كومبيتيسيون خلال هذا المقطع بتصميمها الرياضي الخاطف للانظار، مع خطوط خارجية عريضة باللون الأصفر، بالإضافة إلى بعض اللمسات العصرية، وجنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز متعددة الأضلاع وعلب مكابح صفراء، وناشر خلفي رياضي، مع حزمة فتحات تهوية تعزز من اداء السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.