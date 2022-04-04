عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيراري 812 كومبيتيسيون تخطف الأنظار في ظهورها الأول .. فيديو

فيراري 812 كومبيتيسيون
فيراري 812 كومبيتيسيون تخطف الانطار في ظهورها الاول

تواصل شركة فيراري الإيطالية تعزيز تواجدها داخل الأسواق العالمية بالعديد من الإصدارات القوية والمميزة، والتي تتسم بالطابع الرياضي، بالإضافة إلى القدرات الخاصة بكل نسخة من خلال الحالة الفنية للمحركات، وقدرات الدفع، مع إمكانيات التسارع والانطلاق.

فيراري 812 كومبيتيسيون تخطف الانطار في ظهورها الاول

ومن بين الإصدارات الفريدة التي تقدمها شركة فيراري في النسخة 812 كومبيتيسيون، والتي استطاعت قناة TheTFJJ رصدها عبر مقطع فيديو نشرته بموقع YOUTUBE، بعد أن تم تصوير تلك النسخة من داخل إحدى الشاحنات المخصصة لنقل السيارات.

فيراري 812 كومبيتيسيون تخطف الانطار في ظهورها الاول

فيراري 812 كومبيتيسيون تخطف الأنظار في ظهورها الأول

فيراري 812 كومبيتيسيون تخطف الانطار في ظهورها الاول

وتعد هذه النسخة أول سيارة إنتاج في عاصمة المملكة المتحدة، حيث تقدم بمحرك مكون من 12 أسطوانة طراز V، سعة 6500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 830 حصانا، وعزما أقصى للدوران يبلغ 692 نيوتن/متر.

فيراري 812 كومبيتيسيون تخطف الانطار في ظهورها الاول

بينما تصل السرعة القصوى للسيارة فيراري 812 كومبيتيسيون إلى 340 كيلومترا في الساعة، ومن خلال تلك الإمكانيات الفنية، يمكن للسيارة أن تصل من نقطة الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 2.85 ثانية، على ان تصل من نفس النقطة إلى سرعة 200 كم/ساعة في فترة زمنية مدتها 7.5 ثانية فقط.

فيراري 812 كومبيتيسيون تخطف الانطار في ظهورها الاول

وظهرت السيارة فيراري 812 كومبيتيسيون خلال هذا المقطع بتصميمها الرياضي الخاطف للانظار، مع خطوط خارجية عريضة باللون الأصفر، بالإضافة إلى بعض اللمسات العصرية، وجنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز متعددة الأضلاع وعلب مكابح صفراء، وناشر خلفي رياضي، مع حزمة فتحات تهوية تعزز من اداء السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

فيراري فيراري الايطالية شركة فيراري الايطالية كومبيتيسيون فيراري 812 كومبيتيسيون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

قبل 7 أبريل ..التموين تناشد المواطنين بضرورة استكمال البيانات لمنع إيقاف البطاقات

تراجع الدولار والاسترليني.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر مع ختام الأحد

سعر الذهب اليوم الأحد 3-4-2022

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس: مستشفيات العزل خالية وانخفاض شديد في إصابات فيروس كورونا|فيديو

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة ليوم الاثنين 4 أبريل.. وموعد الإفطار

اعرف أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني اليوم الإثنين 4-4-2022

ميدو يشيد بنجم الأهلي: يستحق الانضمام إلى منتخب مصر

دينا الشربيني: وقت ارتباطي بـ عمرو دياب الناس طلعوني حامل 4 مرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش خيال.. شاهد كلب آلي يجوب شوارع الصين لتحذير السكان|فيديو

الأكثر إحراجًا.. رجل يظهر عاريًا خلال مكالمة فيديو في العمل|شاهد

رقص أم إستعراض رمضاني.. هل تعمدت ميريام فارس إثارة غرائز الصائمين لإحتلال الترند؟

مشهد زنا وإعلان ملابس داخلية.. ماذا أغضب المصريين في أول رمضان ؟

فيديو

فندق أبو ظبي وخلافها مع شيرين رضا .. ماذا قالت فيفي عبده مع ياسمين عز .. فيديوجراف

حقيقة مقتل بكاري جاساما على يد مشجعين جزائريين في باريس.. فيديوجراف

أين أبي هل سيأتي؟ طفل أوكراني يحصد تعاطف الملايين بسبب صراخه

بعد وقف أولى حلقاته.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل ليلى علوي

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ